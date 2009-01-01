Историк объяснил, почему Бандера не виноват в ухудшении украинско-польских отношений

Некоторые политики в Польше хотят построить режим вроде орбановского в Венгрии или путинского в РФ, говорит Вахтанг Кипиани

Вахтанг Кипиани Главред

Политики в Варшавеи делают совершенно недопустимые заявления в адрес представителей соседних народов.

Об этом журналист и историк Вахтанг Кипиани рассказал на чате в "Главреде".

"Украинско-польские отношения в ХХ веке были очень напряженными, а потом умные люди с обеих сторон нашли возможность для диалога. Однако сейчас этот диалог фактически прекращен", — говорит публицист.

"Нам нужно вести диалог, а не спорить. Потому что правда будет у каждого своя, и трудно будет прийти к общему знаменателю тем, кто мечтает о польском Львове или польском Вильно, и тем, кто уверен, что на этих землях должно быть украинское и литовское государства. Одним словом, история учит, но не должна мешать", — подчеркнул редактор интернет-издания "Історична правда".

Комментируя вопрос о возможном российском влиянии на украинско-польские отношения, Вахтанг Кипиани заметил: "Российский фактор в этой теме существует, но он второстепенный. Конечно, Россия пытается использовать ситуацию или ухудшить ее, исходя из собственных потребностей. Однако нынешнее ухудшение украинско-польских отношений связано с внутренней польской ситуацией".

"Партия ["Право и справедливость" Ярослава] Качиньского пытается максимально расширить свою электоральную базу за счет так называемых "кресовяков", предки которых жили на территориях, которые сейчас являются Украиной, Беларусью и Литвой. Поэтому не Бандера, условно говоря, виноват в ухудшении двусторонних отношений, а желание польских политиков построить режим вроде орбановского в Венгрии или даже путинского", — говорит публицист.

"Мы об этом меньше слышим, но нынешние польские власти делают совершенно недопустимые заявления и в отношении немцев, и в отношении евреев, которые не "глорифицируют" УПА. То есть проблема не в том, что делаем мы, а в том, что хотят увидеть Качиньский и его партия", — подытожил телеведущий.

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