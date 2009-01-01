Историк объяснил, почему фигура Бандеры вносит раскол между украинцами

Лидера ОУН как историческую фигуру надо уважать, считает Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

Фигура лидера Организации украинских националистов (ОУН)создает определенный раскол между украинцами, поскольку у нас в стране подавляющее большинство людей имеют советское воспитание, а среди них царят мифы, которые очень трудно преодолевать.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

В то же время он считает, что переименование Московского проспекта в честь деятеля было идеологической уловкой, не больше.

"Когда Московский проспект переименовали в проспект Бандеры, это означало: "Вот вам, московитам, гражданам России, вот такое!", — отметил собеседник издания.

По его словам, Бандеру как историческую фигуру надо уважать. "Но нужно проводить с населением большую просветительскую работу, чтобы люди узнали обо всех его заслугах и недостатках", — добавил историк.

"Если говорить об исторической деятельности, то прифронтовая борьба УПА (вооруженное крыло ОУН — ред.) с оккупантами-гитлеровцами, с советскими партизанами и с польской "Армией Крайовой" все-таки велась под руководством Романа Шухевича. Шухевич имеет гораздо больше исторических заслуг, чем Бандера", — подчеркнул Кульчицкий.

Кроме того, "после войны Бандера был в эмиграции и показал себя там не лучшим образом, никак не мог освоить новые реалии". "Он придерживался воинствующего национализма, который был абсолютно ненужным и раскалывал ряды эмигрантов", — сказал доктор исторических наук.

"А если говорить о Бандере в контексте современной Украины, то эта фигура создает определенный раскол между украинцами. Это обусловлено тем, что у нас в стране много людей, подавляющее большинство, советского воспитания", — заявил эксперт.

"Очень трудно преодолевать мифы, которые царят среди этой части населения. Надо начинать с школьников, а в наших учебниках написано о Бандере и Шухевичу совсем не так, как было в советских учебниках", — утверждает профессор.

Ранее Станислав Кульчицкий говорил, что заявление лидера правой польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что со Степаном Бандерой "Украина в Европу не войдет" вызвано попыткой спекулировать на вопросах истории.

Больше мнений аналитика читайте в статье "Главреда" — "Станіслав Кульчицький: після пролиття крові ідеологія дружби і братерства Росії та України — мертва".