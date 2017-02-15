Историк объяснил, почему России придется решать крымский вопрос

В обозримом будущем никто не забудет о захвате украинского полуострова, считает Зубов.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

Российской Федерации для того, чтобы стать равным партнером для других государств, а не страной-изгоем, придется как-то решать

Об этом российский историк Андрей Зубов рассказал в интервью Апострофу.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что мировое сообщество не примирится с аннексией украинского полуострова.

"... для того чтобы России вернуться в мировое сообщество и стать равным партнером для других стран, а не страной-изгоем, ей придется как-то решать проблему Крыма", — отметил аналитик.

При этом, как она это сделает, ему трудно сказать. "Надеяться, что все забудут (оккупацию Крыма Россией — ред.), не стоит. По крайней мере, в обозримом будущем никто не забудет, при жизни Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.) не забудут", — добавил он.

Ранее журналист Павел Казарин писал, что захват Крыма для Российской Федерации становится раздражителем, напоминающим о том, что страна не имеет легитимно признанных границ.