"История может повториться". Мосийчук сравнил выезд Гужвы с убийством Бузины

Нардеп заявил, что известный журналист виновен в ряде криминальных преступлений.
Он написал пост в Facebook, в котором допустил гипотезу о возможном продолжении в данной истории тенденции гибели политических оппонентов.
"Блядь, блядь, блядь! Сука, и когда же наконец эти прокацпськи уроды не смогут бежать из страны и нести ответственность за свои преступления??? Терпение лопается и похоже история Бузины имеет шанс на неоднократное повторение!", - не сдержал эмоций "радикал".
В последующем посте он добавил, что, если государство не способно бороться с коллаборантами, то эту функцию берут на себя неизвестные патриоты.
"Навеяно бегством Гужвы и ликвидацией Бузины", - уточнил он.
Как ранее сообщалось, главный редактор интернет-газеты Страна Игорь Гужва выехал из Украины в Австрию и намерен просить там политического убежища, по его словам, в связи с преследованиями со стороны украинской власти.