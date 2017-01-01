"История может повториться". Мосийчук сравнил выезд Гужвы с убийством Бузины

Нардеп заявил, что известный журналист виновен в ряде криминальных преступлений.

Игорь Мосийчук заявил, что бороться с коллаборантами будут патриоты Фото: Facebook/Игорь Мосийчук

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук решил прокомментировать новость о выезде из страны журналиста Игоря Гужвы угрозами.

Он написал пост в Facebook, в котором допустил гипотезу о возможном продолжении в данной истории тенденции гибели политических оппонентов.

"Блядь, блядь, блядь! Сука, и когда же наконец эти прокацпськи уроды не смогут бежать из страны и нести ответственность за свои преступления??? Терпение лопается и похоже история Бузины имеет шанс на неоднократное повторение!", - не сдержал эмоций "радикал".

В последующем посте он добавил, что, если государство не способно бороться с коллаборантами, то эту функцию берут на себя неизвестные патриоты.

"Навеяно бегством Гужвы и ликвидацией Бузины", - уточнил он.

Как ранее сообщалось, главный редактор интернет-газеты Страна Игорь Гужва выехал из Украины в Австрию и намерен просить там политического убежища, по его словам, в связи с преследованиями со стороны украинской власти.