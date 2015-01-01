Итоги года. Уходящая Обезьяна

Високосный 2016 год принес Украине немало сюрпризов и резонансных событий.

Андрей Парубий, Петр Порошенко и Владимир Гройсман УНИАН

Юбилей года — 25-летие Независимости. Первый большой юбилей нашей независимости прошел под знаком военного парада в качестве главного события. Ничего удивительного в этом нет — конфликт на Донбассе продолжается, возможно, переходя в стадию замороженного, но от того не становясь менее опасным для суверенитета нашей страны. Поэтому и праздничные костюмы оказались в "пиксельной" стилистике.

Reuters

Рокировка года — замена премьер-министра. Арсений Яценюк завершил свой путь премьера-камикадзе, уступив место более хозяйственному и не располагающему собственной парламентской партией Владимиру Гройсману. Коалиция в законодательном органе в результате кризиса сохранилась скорее де-юре, чем де-факто, однако к досрочным выборам Верховной Рады это не привело. Гройсман достаточно быстро освоился в премьерском кресле, заодно избавившись от образа "человека Порошенко", но с реализацией обещания показать всем, как надо управлять страной, пока есть объективные сложности. Арсений Яценюк после некоторой паузы вернулся к публичной активности, демонстрируя, что невысокий рейтинг политической силы — не повод для публичного уныния.

Арсений Яценюк и Владмир Гройсман УНИАН

Парламентарий года — Андрей Парубий. Впервые спикером парламента стал политик, последовательно стоящий на позициях украинского националиста. Правда, это не помогло Парубию подтянуть к своему уровню большинство депутатского корпуса. Презентованные еще спикером Гройсманом в Европарламенте изменения в работе Верховной Рады не воплощены в жизнь, системного законотворчества нет и в помине, а кпд законодателей остается низким как для воюющей страны, о которой любит говорить спикер Рады.

Андрей Парубий УНИАН

Замена года — приход нового главы президентской администрации. Замена шефа президентской администрации прошла в рабочем режиме, практически сразу после Дня Независимости. Борис Ложкин перешел в качество ответственного за привлечение инвестиций, приведя на Банковую Игоря Райнина, ранее возглавлявшего Харьковскую ОГА. Интересная тенденция — уже второй подряд глава АП подчеркнуто не публичен и готов проводить президентскую линию в жизнь без споров и рассуждений.

Игорь Райнин и Борис Ложкин УНИАН

Выравнивание года — тарифы на газ. Решение правительства об унификации цены газа для разных категорий потребителей натолкнулось на активное сопротивление, но было внедрено в жизнь. На самом деле оно запоздало на несколько лет, поскольку дотирование "Нафтогаза Украины" из государственного бюджета — это путь в никуда. Без этого шага говорить о реальности претензий на энергетическую независимость страны не приходится. Способность государства не отступать в этом вопросе остается ключевым тестом для формирования способности жить по средствам.

Новое качество года — Юрий Луценко. Впервые в новейшей истории Украины политик без юридического образования стал генеральным прокурором после внесения Верховной Радой изменений в законодательство. Как представляется, для Юрия Витальевича новая должность — серьезный вызов, поэтому он взялся за работу без раскачки. Наверное, генпрокурора можно критиковать за то, что многие объекты общественного гнева остаются на свободе, но он уже обеспечил преследование большего числа высокопоставленных преступников, чем его предшественники на Резницкой.

Юрий Луценко Reuters

Открытие года — е-декларации. Электронные декларации как инструмент перехода к цивилизованной политике пока скорее шокировали украинцев зажиточностью депутатов и министров вообще и многих "чистых политиков" в частности. Не исключаю всплеска народного гнева после нового этапа электронного декларирования, который завершится в апреле 2017 года. После обнародования данных о скирдах наличных и россыпях драгоценностей власть имущих остается один вопрос: почему формула "Собственность порождает ответственность" не работает в Украине?

Кульбит года — Надежда Савченко. Ставший во многом символом противостояния России человек, возвращения которого в Украину многие ждали словно манны небесной, после обретения депутатского статуса начал призывать к взаимопониманию с самопровозглашенными "республиками" и утверждать, что готов менять основы Украинского государства. Пока за ошибки в своей политической линии Надежда Савченко расплатилась местами во фракции "Батьківщина" и ПАСЕ, не исключено, что потери будут продолжаться, поскольку тональность ее заявлений вряд ли отвечает широкому общественному запросу.

Надежда Савченко Скриншот видео с youtube.com

Предвкушение года — поведение Юлии Тимошенко. Лидер фракции "Батьківщина", в которой чуть больше двух десятков депутатов, зачастую ведет себя так, словно контролирует добрую половину депутатского корпуса. Юлия Владимировна в 2016 году оказалась в своей стихии — она громит власть заявлениями, кочует по лояльным телеканалам и ищет желающих пройти перевоспитание за высокую плату под бело-сердечными знаменами. В целом получается неплохо, о чем свидетельствует высокий рейтинг, но история ошибок и поражений Тимошенко удерживает ее от опрометчивых решений. Она воздерживается от опрометчивых действий и продолжает выжидать удобный момент для стремительной атаки властного Олимпа.

Юлия Тимошенко Reuters

Прокол года — ситуация с мусором во Львове. Летний пожар с катастрофическими последствиями на Грибовичской свалке возле Львова привел к тяжелым политическим последствиям для лидера "Самопомочі" Андрея Садового. Львовский мэр, обладатель стабильно заметного рейтинга, лишился пространства для маневра, погружаясь в решение "мусорной проблемы". Это заметно ограничивает политическую силу, ищущую место между властью и оппозицией, в использовании инструментов своего продвижения.

Свалка в Грибовичах Facebook ГосЧС

Движение года — Михеил Саакашвили. Амбициозный политик, недавно получивший украинское гражданство, в ноябре сменил пост главы Одесской ОГА на звание "руховца новых сил". Похоже, что поражение партии "Национальное движение" на выборах в Грузии заставило Михеила Николозовича сосредоточиться на политической активности в Украине. Он выступает за проведение досрочных парламентских выборов, в которых не может принять участие из-за ценза пребывания в стране, и энергично бичует коррупцию. Саакашвили предпочел отказаться от соратников, занимавшихся созданием партии "Хвиля", и использует слово "Рух" с настойчивостью давнего поклонника Вячеслава Чорновила.

Михеил Саакашвили УНИАН

Приобретение года — национализация Приватбанка. Крупнейшее финансовое учреждение страны буквально за один день сменило собственника. Им в конце декабря стало государство, сумевшее осуществить переход практически безболезненно для миллионов клиентов и вкладчиков Приватбанка. В Министерстве финансов и Национальном банке утверждают, что впоследствии продадут банк, но это произойдет не раньше, чем через несколько лет.

УНИАН

Показания года — допрос Виктора Януковича. Беглый президент рискнул повторить в зале Ростовского суда во время скайп-допроса по делу группы "беркутов" уже обкатанную версию событий ЕвроМайдана. На заметно осунувшемся лице Виктора Федоровича не было заметно и тени раскаяния, а внешний вид не выражал невыносимые страдания, вызванные статусом изгнанника.

Виктор Янукович Reuters

Проблема года — ситуация на Донбассе. Конфликт на востоке Украины продолжает влиять на ситуацию в стране. Боевые действия не столь интенсивны, как раньше, но и говорить о прекращении огня не приходится. Убиты командир 7-й отдельной мотострелковой бригады "армии Новороссии" Александр Бушуев, один из полевых командиров боевиков из бригады "Кальмиус" Александр Немогай ("Алекс"), главарь банды "Спарта" — Арсен Павлов ("Моторола"), однако это не стало поводом для их подельников отказаться от боевых действий против Украины. Международная комиссия пришла к выводу, что летом 2014 года "Боинг-777" был сбит из российского ЗРК "Бук", но не назвала виновных в этом преступлении. Нормандская четверка за год собралась всего раз, но так и не сумела продвинуться вперед в выполнении Минских договоренностей.

С "Моторолой" был уничтожен и его личный телохранитель ВКонтакте ОРБ "Спарта"

Отголосок истории года — события на Волыни. Украинско-польские отношения были поставлены под угрозу резолюцией польского Сейма, назвавшего "геноцидом" трагические события летом 1943 года на Волыни. Масла в огонь добавил вышедший в Польше художественный фильм "Волынь", подкрепленный рядом книг на эту тему. Впрочем, это не помешало Анджею Дуде быть единственным иностранным президентом 24 августа в Киеве, а Петру Порошенко отметить в Варшаве 25-летие установления дипломатических отношений с Польшей не только официальными мероприятиями, но и переговорами с контролирующим ситуацию в Польше Ярославом Качиньским.

Петр Порошенко и Анджей Дуда в Варшаве president.gov.ua

Покушение года — убийство Павла Шеремета. Белорусский журналист с российским паспортом, успешно интегрировавшийся в украинское медиа-сообщество, был взорван в автомобиле в центре Киева. Многообразие версий не дало возможности выйти на след убийц, и самое громкое после расстрела Небесной Сотни политическое убийство остается нераскрытым.

Павел Шеремет Reuters

Неожиданности года — Brexit и избрание президентом Дональда Трампа. Воздействие информационных технологий нашло отражение в решении британцев проголосовать за выход Великобритании из Европейского Союза и победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Хотя многие аналитики предсказывали обратные результаты, реальность оказалась более тревожной и для мирового сообщества, и для украинского истеблишмента, делавшего ставку на победу Хиллари Клинтон.

Reuters

Каприз года — голландский референдум по Соглашению об ассоциации Украины и ЕС. Демократия в одной из стран Старой Европы стала жертвой манипулятивных технологий с российским душком. Заметный евроскепсис жителей Страны тюльпанов был использован против украинцев. Нидерланды остаются единственной страной ЕС, не ратифицировавшей Соглашение об ассоциации, и их премьер Марк Рютте вынудил ЕС принять несколько уточнений, особо не влияющих на содержание документа, но позволяющих ему сохранить лицо накануне парламентских выборов.

Жители Голландии высказались против Ассоциации Украины с ЕС Reuters

Пробуксовка года — ситуация с безвизом с ЕС. Украина не получила либерализацию безвизового режима с Европейским Союзом по ряду причин. Здесь и безалаберность парламентариев, не решавшихся принимать вовремя необходимые законы, и миграционный кризис, всерьез напугавший многих европейцев, и опасения евробюрократов относительно возможного открытия границ для миллионов украинцев. К сожалению, наша страна и Европейский Союз не сдали экзамен на взаимную симпатию и заинтересованность, и в 2017 году их ожидает переэкзаменовка.

Союзник года — НАТО. В условиях неопределенности политики ЕС в отношении Украины Североатлантический альянс остается последовательным в своей поддержке нашей страны. Эту решимость засвидетельствовал и июльский саммит НАТО в Варшаве, во время которого не только были даны оценки российской политике, но и принято решение об оказании помощи Украине. Впрочем, следует отметить, что вопрос присоединения нашей страны к Альянсу сегодня на повестке двусторонних отношений не стоит.

Евгений Магда