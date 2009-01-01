Итоги недели. Холостой ход Рады, "блокадные" нюансы и катализатор для Донбасса.

"Украинская элита" должна решить непростую задачу: справиться с внешними вызовами и сформулировать алгоритм развития внутренней политики страны.

Евгений Магда

Верховная Рада после зимних каникул приступила к работе в сессионном режиме, правда, продемонстрировать чудеса законотворчества уже в который раз не смогла. Для десятков парламентариев штрафы за пропущенные заседания и перспектива обнародования фактов их прогулов в "Голосе Украины" не являются достаточной причиной для непосредственного участия в голосовании. Вести с ними душеспасительные беседы о политической ответственности пытается спикер Андрей Парубий, но без особого успеха. У противников проведения досрочных парламентских выборов остается все меньше аргументов для пояснения своей позиции. Мелкие стычки прямо в сессионном зале и разборки в телевизионных эфирах — прямое следствие низкой эффективности законотворческой работы.

Ситуацией пользуются любители ловить рыбку в мутной воде. Юлия Тимошенко после возвращения из Соединенных Штатов, где она смогла вживую увидеть Дональда Трампа, вернулась со старыми тезисами на новый лад. Она обещает не только добиться снижения тарифов, но и максимально противодействовать проведению выборов на Донбассе. Правда, Юлия Владимировна не удосужилась уточнить, что вопрос назначения выборов в ОРДЛО уже больше года никто не поднимает. Тимошенко и ее соратники попытались зарегистрировать постановление об увольнении Владимира Гройсмана с поста премьера, но не собрали под документом 150 необходимых депутатских подписей.

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Неоднозначно разворачивается ситуация на Донбассе, где группа людей в камуфляже при поддержке депутатов от "Самопомочі" проводит "блокаду" поставок на неконтролируемые территории. При этом инициаторов этого политического перфоманса не смущают ни угроза срыва поставок угля на украинские ТЭЦ, ни наличие многокилометрового неконтролируемого участка российско-украинской границы. Тезис о том, что за полученные средства сепаратисты покупают оружие, не выдерживает никакой критики — Россия поставляет оружие сепаратистам без всякой оплаты, ведь ее интерес в превращении Донбасса в незаживающую рану на теле Украины остается неизменным.

Смерть одного из публичных лидеров сепаратистов, "Гиви" (Михаила Толстых), уничтоженного в собственном кабинете, вряд ли может изменить ситуацию на Донбассе. Скорее, речь идет о том, что Россия, возможно, расширяет пространство для политического маневра в деле имитации своего стремления стать миротворцем для Донбасса. Судя по мантрам Пескова и заявлениям Путина, в Кремле всерьез полагают, что на Западе не видят роли России в эскалации конфликта на востоке Украины.

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Интервью посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, не исключившего проведения выборов в ОРДЛО до вывода оттуда российских войск, не только спровоцировало довольно резкую реакцию официального Киева. Очевидно, что и в Берлине, и в Париже стремятся как можно скорее завершить самый крупный в Европе конфликт за 20 последних лет, однако не станут плясать под дудку Кремля. Райхель говорит о российских войсках, так что его слова не стоит воспринимать как антиукраинские. Речь идет скорее о необходимости искать новые механизмы урегулирования вместо Минских договоренностей, сыгравших свою тактическую роль, но не способных обеспечить реальное урегулирование.

Тем, кто называет себя сегодня украинской элитой, необходимо решать непростую задачу: не только справиться с внешними вызовами, но и сформулировать алгоритм развития внутренней политики страны. Парадоксально, но факт: сегодня первую скрипку в этом вопросе играют ветераны большой политики, не так часто мелькающие в телевизионных эфирах, но способные продуцировать идеи, которые заставляют задуматься миллионы людей.

Евгений Магда