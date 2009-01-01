Итоги недели. Имитация у парламента, кокетливо-агрессивный Путин и разворот Варшавы

На этой неделе у стен Рады было неспокойно, но это не помешало депутатам принять медреформу.

Протесты под Радой длились три дня pravda.com.ua

Стремление провести "большую политическую реформу" за один день столкнулось с серьезными трудностями. Главная из них – отсутствие человеческого ресурса как у стен парламента, так и под куполом Верховной Рады. Широкий круг инициаторов акции, на подготовку которой было почти два месяца, не заменил качественной организации и слаженности действий. Выпады участников протеста в адрес отдельных парламентариев (при чем и Степана Барну, и Юлия Мамчура сложно назвать коррупционерами) показали, что вопрос обеспечения порядка на площади у парламента не был первоочередным для организаторов акции. Правоохранители в целом проявили себя профессионально и сдержанно, минимизировав количество провокаций.

Продолжавшаяся фактически три дня акция возле Рады подтвердила несколько предположений. Михеил Саакашвили намерен конвертировать свою известность в политический рейтинг и чисто технологически подтягиваться ближе к Петру Порошенко. Юлии Тимошенко в ее сдержанном отношении к акции не подвело политическое чутье, а написанное ею заявление об отказе от депутатской неприкосновенности вызывает умиление разве только у ее преданных сторонников, но не имеет юридической силы. Троица Залищук – Лещенко – Найем проиграли на своем поле в социальных сетях и пребывают в поисках нового политического проекта. Семенченко и Соболев дистанцировались от "Самопомощи", хотя ее лидер Андрей Садовый так же заявил об участии в акции за "большую политическую реформу". Всем ее организаторам теперь придется жить с тем, что тезис "Порошенко хуже Януковича" воспринимается только в узком кругу. И полезным будет понять, что недостаточно назвать происходящее "Майданом", нужен еще "дух Майдана", который многие не забыли.

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Верховная Рада постаралась действовать компромиссно: отправила в Конституционный Суд оба законопроекта об ограничении депутатской неприкосновенности, но прав Андрей Парубий, подчеркивающий, что этот процесс будет не быстрым. Более того, речь идет об ограничении депутатского иммунитета, а не его полной отмене, да и далеко не факт, что привыкшие к вседозволенности слуги народа рискнут избавиться от нее хоть до парламентских выборов, хоть сразу после них. Да и перспектива перейти к открытым партийным спискам на практике не столь радужная, как на словах.

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Евгений Магда