Итоги недели. Инфраструктурный конфликт,блокада от "Самопомочі" и классовые враги Гройсмана

Квоты на назначения в Кабмин в условиях экономической стагнации остаются серьезной проблемой.

Евгений Магда

Конфликт министра инфраструктуры Владимира Омеляна и главы "Укрзал

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і " Войцеха Балчуна перерос в перепалку на заседании правительства. Пока Андрей Садовой говорил о "мусорной блокаде" Львова, его однопартийцы решили заблокировать пути коммуникации в ОРДЛО. Владимир Гройсман намерен бороться с классовыми врагами.

Украинская политика даже во время парламентских каникул живет интенсивной жизнью. Правда, первые скрипки сегодня играют глава государства и члены правительства, график работы которых не предполагает продолжительного зимнего отдыха. Петр Порошенко, к примеру, в Эстонии и Финляндии подчеркивал необходимость сохранения санкций против России, готовность Украины не только отражать военную агрессию в случае необходимости, но и присоединиться к евроатлантическим усилиям в деле противодействия гибридной агрессии.

Тем временем вопрос сохранения правительственного единства становится все острее. После переподчинения "Укрзалізниці" Министерству экономического развития и торговли министр инфраструктуры Владимир Омелян не смог удержаться от критики в адрес Войцеха Балчуна, управляющего украинскими железными дорогами. Перепалка получилась довольно эмоциональной, обвинения звучали на миллиарды гривен. Конфликт пока не закончился, и Балчуну придется искать поддержки не только в лице премьера, но и граждан, пользующихся услугами "Укрзалізниці", что будет непросто.

Один очевидный вывод из "инфраструктурного" скандала: квоты на правительственные назначения в условиях экономической стагнации остаются серьезной проблемой, как и отсутствие четко определенных национальных интересов, являющихся священной коровой для тех, кто называет себя политической элитой. В этом вопросе Украине еще предстоит пройти обязательный процесс взросления.

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Лакмусовой бумажкой стала "мусорная проблема", стараниями Андрея Садового едва не вышедшая на планетарный уровень. Львовский мэр при этом застенчиво умалчивает, почему за 10 с хвостиком лет пребывания в должности (президенты и премьеры уже неоднократно поменялись, а Андрей Иванович остается у львовского кормила), ему не удалось разрешить проблему утилизации твердых бытовых отходов. Избыточная политизация проблемы привела не только к внеплановому визиту Владимира Гройсмана во Львов, где премьер нашел участок для создания свалки, но и неожиданному проявлению активности представителей "Самопомочі". Семен Семенченко, Тарас Пастух и группа ветеранов АТО решили воплотить в жизнь обещания заблокировать грузовые перевозки с ОРДЛО. При этом они сосредоточились на блокировании вывоза оттуда энергетического угля, что в условиях зимних холодов больше смахивает на диверсию, чем демонстрацию политической позиции.

В экспертной среде все более активно обсуждают интервью Вадима Черныша, пытающегося объяснить, для чего правительство в начале январе приняло распоряжение о комплексе мер по осуществлению политики в отношении ОРДЛО. Похоже, призыв министра начать работу с 3 миллионами наших сограждан, не дожидаясь возвращения контроля над территорией, повисает в воздухе. Дело в том, ситуация не только является беспрецедентной, и в ней трудно рассчитывать на калькирование любого опыта замороженных конфликтов в Европе за последние 25-30 лет, но и в том, коммуникация чиновников с экспертным сообществом по этому вопросу оставляет желать лучшего. Между тем, наличие большого количества временных переселенцев, покинувших Крым и Донбасс из-за нежелания жить в условиях оккупации, создает значительный кадровый резерв, нужна только политическая воля для его использования.

Владимир Гройсман на фоне появившейся информации об исходе десятка депутатов из состава парламентской коалиции, поименный список которой то ли остается тайной за семью печатями, то ли не существует вообще, пообещал бороться с "классовыми врагами", сующими палки в колеса предпринимателям. Стремление Владимира Борисовича стать защитником малого и среднего бизнеса, безусловно, похвально, осталось дождаться, чтобы оно было воплощено в инициативы правительства, которые будут не только разработаны, но и проведены через Верховную Раду.

Евгений Магда