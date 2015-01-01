Итоги недели. Кремлевская интрига, бодрый Гройсман и оптимистичный Парубий

Украина показала "красные линии", через которые не намерена переступать при поиске путей достижения мира на Донбассе.

Евгений Магда

Россия пытается использовать факт захвата при поддержке ее авиации сирийского города Алеппо в пропагандистской кампании против Украины. Еще в конце декабря несколько приближенных к Кремлю экспертов своими заявлениями дали понять, что не исключают широкомасштабное вторжение в Украину с последующим расчленением нашей страны. На этом фоне предложения Виктора Пинчука и Василия Филипчука прозвучали едва ли не в качестве "голоса разума", но не встретили понимания в экспертной среде. Заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев ответил Пинчуку на страницах Wall Street Journal, повторив перечень "красных линий", через которые Украина не намерена переступать в ходе поиска путей достижения мира на Донбассе. Похоже, нас ожидает продолжение дипломатической борьбы и поиск путей урегулирования самого масштабного европейского конфликта последних лет.

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Визит на восток Украины министров иностранных дел Украины и Австрии (которая в этом году председательствует в ОБСЕ) Павла Климкина и Себастьяна Курца, безусловно, был полезным, поскольку позволил самому молодому европейскому главе внешнеполитического ведомства собственными глазами увидеть происходящее на Донбассе. Урегулирование этого конфликта Себастьян Курц назвал главным своим приоритетом, отметив, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после полного прекращения огня, а деятельность СММ ОБСЕ необходимо распространить на всю территорию Донбасса.

Хотя новогодняя ночь прошла в российско-украинских энергетических отношениях без эксцессов, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не исключает возможного обострения, способного напомнить о газовой войне. Российская энергетическая монополия давно используется Кремлем в качестве рычага политического давления, и резкое похолодание в Европе может стать катализатором ее активизации в начале 2017-го. Ожидание вердикта Стокгольмского арбитража, призванного поставить точку в споре "Нафтогаза" и "Газпрома", подталкивает Россию к наступательным действиям.

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Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что 2017 год станет годом экономического роста и качественного улучшения жизни украинцев. Экономические результаты 2016-го пока не дают оснований для избыточного оптимизма, поскольку темпы роста экономических показателей невысоки. Глава украинского правительства намерен сосредоточиться на дальнейшей передаче власти на места, усилении энергонезависимости и — как показывает практика — сохранении своего портфеля, ведь уже весной годичная индульгенция для правительства утратит свою силу. Тогда и будет хороший повод проверить, насколько сильна вера главы правительства в эффективность парламентского большинства.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий полагает, что досрочных выборов (читай — как парламентских, так и президентских) в этом году не будет. Он убежден, что раскачивают эту тему внешние силы, при этом так и не смог поделиться эффективным рецептом повышения коэффициента полезного действия законодателей. Парубий признает, что риск дестабилизации ситуации в стране сохраняется, и очень жаль, что многие его коллеги не считают необходимым сделать свою работу интенсивнее.

Евгений Магда