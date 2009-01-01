Итоги недели. Масштабные санкции Киева, активизация Гройсмана и вернувшаяся Рада

Даже на экваторе своих полномочий нынешняя Рада принимает непопулярные, но необходимые решения с огромным трудом.

Евгений Магда

Украинское общество неожиданно вытащили из зоны комфорта в российских соцсетях. Судя по волне возмущения в Facebook и медиа, для многих патриотически настроенных людей, еще вчера требовавших от власти введения военного положения, президентский указ, нанесший удар по интересам "Вконтакте", "Одноклассников" и мощных российских интернет-компаний Yandex и Mail.ru стал очередной разновидностью "зрады". Остается только сожалеть, что возможность слушать бесплатную музыку и использовать пространство для хранения файлов оказалась выше осознания факта, что во время войны от санкций так или иначе страдают обе стороны. Возмущение со стороны России действиями украинской стороны только добавляют абсурдности ситуации, поскольку Кремль в вопросе блокировки нежелательного интернет-контента действует куда решительнее, без оглядки на реакцию мирового сообщества.

Стоит обратить внимание на брифинг председателя СБУ Василия Грицака, раскрывшего детали подрывных действий российских спецслужб. Те довольно профессионально вплетают необходимые себе месседжи в разнообразные проявления протеста, стремясь расшатать ситуацию изнутри. Грицак подчеркнул, что против власти активно действуют и некоторые бывшие парламентарии, находящиеся сегодня на территории России.

Судебный процесс по делу Виктора Януковича продолжается в Оболонском суде. Бывший президент браво выказывал желание допросить представителей нынешней власти, но так и не вышел на видеосвязь, а команда его адвокатов взяла курс на максимальное затягивание рассмотрения резонансного дела. На руку им играет и тот факт, что для Украины важно получить не только юридически безупречное решение суда, но и понимание его мотивов международным сообществом.

Европейский Союз тем временем официально подтвердил визовую либерализацию для Украины, которая вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня 2017 года. Она распространится на три с лишним миллиона обладателей биометрических паспортов и свидетельствует о способности нашей страны выполнять взятые на себя обязательства. Впрочем, европейская интеграция требует и нового импульса.

Премьер-министр Владимир Гройсман активно педалирует тему проведения пенсионной реформы, до которой за 26 лет независимости так и не дошли руки. Как представляется, глава правительства не только демонстрирует повышенную работоспособность и наличие стратегического мышления накануне вотума доверия правительству в Верховной Раде, но и пытается создать залог для будущего развития политической карьеры. Дескать, не боюсь брать на себя ответственность за системные решения.

Рада после продолжительной паузы вернулась к работе в пленарном режиме, уже привычно балансируя в системе координат "зрада — перемога". Неожиданно легко законодатели лишили депутатского мандата Андрея Артеменко, украинское гражданство которого было приостановлено в конце апреля. Тем интереснее, смогут ли парламентарии разрешить ГПУ расследование в отношении троих своих коллег, е-декларации которых привлекли повышенное внимание служителей Фемиды. Запрет на публичное использование георгиевской ленты выглядит логичным, но запоздалым решением. Усложнить жизнь УПЦ МП представители условной "коалиции Майдана" так и не рискнули, чем подтвердили ее мифический характер. Негативное решение получили и инициативы, направленные на запуск медицинской и земельной реформ, что свидетельствует о том, что даже на экваторе своих полномочий нынешний парламентский созыв принимает непопулярные, но необходимые решения с огромным трудом.

Евгений Магда