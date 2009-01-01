Итоги недели. Насыщенный Давос, властные разброд и шатания и активизация Фемиды

Гройсман, которому испортили настроение перед днем рожденья, призвал "политических истеричек" успокоиться.

Евгений Магда

Форум в Давосе традиционно становится местом, где представители мировой элиты сверяют часы и определяются с основными вызовами, на которые стоит реагировать. Хотя Ангела Меркель, Франсуа Олланд и представители команды Дональда Трампа проигнорировали высокое собрание, интересных и влиятельных персонажей там хватало. Обращает на себя внимание встреча Петра Порошенко с главой КНР Си Цзиньпинем, во время которой лидер Китая заверил украинского президента в поддержке территориальной целостности нашей страны. Внушает оптимизм и встреча Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, во время которой обсуждались перспективы предоставления очередного транша Фонда. Переговоры с представителями Еврокомиссии сопровождались заявлением Порошенко, что Украина ждет от ЕС окончательного решения по вопросу безвизового режима.

"Украинский завтрак" Виктора Пинчука на этот раз стал менее важным событием для участников Давосского форума из Украины. И дело, как представляется, не только в том, что он прошел по правилам Chatham House, исключающим обнародование позиций участников за пределами зала для обсуждения, но и неоднозначной позицией олигарха в отношении "болезненных компромиссов" для прекращения конфликта на Донбассе.

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Парламентариев на мероприятиях в Давосе было не слишком много, судя по сообщениям медиа, многие предпочли отправиться на инаугурационные мероприятия в Вашингтон. Пресс-служба "Батьківщини" опровергла намерения Юлии Тимошенко принять участие в балу по случаю инаугурации Дональда Трампа, однако и Юлии Владимировны, и еще десятков слуг народа не оказалось на рабочих местах в сессионном зале во время последней пленарной недели, которую обрамляют двухнедельные каникулы — новогодние и перерыв между сессиями. Оценить это отношение парламентариев к своим обязанностям иначе как пренебрежение крайне сложно.

Надежду Савченко коллеги по комитету ВР по национальной безопасности и обороне решили вывести из его состава. Они поддержали соответствующее постановление, которое не было проголосовано в сессионном зале из-за отсутствия кворума. Сама Савченко намерена и впредь заниматься проблемами обороноспособности страны в контексте своей непоколебимой уверенности в правоте собственных действий.

Тем временем в исполнительной власти тоже не все спокойно. Фракция "Самопоміч" обвинила правительство в капитулянтских настроениях из-за недавнего распоряжения о комплексе мер на территории ОРДЛО. Соратники Андрея Садового призвали признать Крым и Донбасс временно оккупированными территориями и обратились в СБУ, а сам львовский городской голова громко воззвал ко всем по поводу критической экологической ситуации. Проблему с мусором во Львове Садовый увязывает с позицией партии по урегулированию конфликта на Донбассе, скромно умалчивая о продолжительности существования сложностей и собственных предвыборных обещаниях на эту тему. Владимир Гройсман, которому испортили настроение перед днем рожденья, призвал "политических истеричек" успокоиться.

Кабмин решил вывести "Укрзалізницю" из подчинения Министерства инфраструктуры, чем спровоцировал обмен публичными выпадами между ее начальником Войцехом Балчуном и министром Владимиром Омеляном. Ситуация действительно пикантная, поскольку реформирование любой монополии — процесс сложный и деликатный, требующий согласованных действий. Подобный консенсус в отношении критики действий Ульяны Супрун на должности главы Минздрава наблюдается, как ни странно, между "врачами Майдана" и медиками, имевшими устойчивые позиции в команде Януковича. Сама Супрун сдаваться не намерена, но испытывает дефицит публичной политической поддержки.

Украинская Фемида всерьез взялась за Виктора Януковича. Генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что в феврале начнется суд над экс-президентом по обвинению в государственной измене. Уверенности шефу ГПУ придает решение Печерского суда, разрешившего проведение заочного досудебного следствия в отношении Януковича, который предпочитает общаться с прокурорскими сотрудниками через российские СМИ. В распоряжении ГПУ есть фотокопия документов с призывом Януковича ввести российские войска в Украину, которыми в марте 2014 года в ООН размахивал российский представитель в Совбезе Виталий Чуркин. А в Старобельске Луганской области начался судебный процесс над Александром Ефремовым, которому инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины и поддержку террористов из самопровозглашенной ЛНР.

Евгений Магда