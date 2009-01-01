Итоги недели. Необходимая ассоциация, разминка на старте и многообразие позиций ЕС

Ситуация в "Народном фронте" и общая температура политических настроений не исключают новых предвыборных союзов.

Евгений Магда

Киев официально преодолел еще один этап евроинтеграции: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу. Стоит напомнить, что подготовка этого документа и его принятие стали катализатором одних из самых драматических событий в новейшей истории Украины, а весной прошлого года Соглашение оказалось на волоске после референдума в Нидерландах. Однако найти компромисс удалось, и теперь Украина располагает и зоной свободной торговли с ЕС, и политической ассоциацией. Можно упомянуть и безвизовый режим со странами Европейского Союза, летом ставший реальностью для наших сограждан.

Петр Порошенко пытается развивать тезисы своего выступления на День Независимости, во время которого президент пообещал строить успешное государство. На уходящей неделе Порошенко побывал на Донбассе и на Львовщине, открывая новые школы и напоминая о преимуществах реформированных бюджетов. Глава государства обещает увеличение ассигнований на ремонт и строительство дорог. Геополитическая "вишенка на торте" — обнародованное решение о снятии биометрических данных с граждан России, которые будут с 1 января 2018 года въезжать на территорию Украины.

К возобновлению работы Верховной Рады готовятся и в правительстве. Премьер Владимир Гройсман признал факт проведения консультаций по замене министров, еще летом подавших в отставку, но при этом не выказал готовности к увольнению подчиненных, к которым якобы есть претензии у правоохранителей. Кабмин назначил своим представителем в Раде члена фракции БПП Вадима Денисенко, обладающего опытом работы в медиа и способным эффективно коммуницировать с коллегами.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в шутливой форме опроверг слухи о его возможном альянсе с Юлией Тимошенко. Правда, ситуация в "Народном фронте" и общая температура политических настроений отнюдь не исключают новых предположений о предвыборных союзах. Сама лидер "Батьківщини" призвала "вернуть правильную стратегию развития Украины", видимо, намекая на собственное видение этого вопроса, выказанное во время пребывания на посту премьера.

"Школьное перемирие", по мнению заместителя главы СММ ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга, фактически закончилось. Оно привело только к снижению интенсивности обстрелов и отсутствию потерь среди украинских военных в течение нескольких дней. К сожалению, словесная канонада вокруг законопроекта о деоккупации Донбасса, подготовленного, по словам Александра Турчинова, к внесению на рассмотрение парламента, может смениться вполне зримой эскалацией конфликта на востоке нашей страны.

В этом контексте интересны и заявление Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, призвавших в начале недели Порошенко и Путина обеспечить прекращение огня, и выводы американского спецпредставителя Курта Волкера, отметившего, что русскоязычное население страдает только там, где есть российские военные. Резко контрастировал с ними призыв президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера, подчеркнувшего необходимость найти новую риторику в диалоге с Россией.

Кремль на этой неделе убедительно продемонстрировал, что осваивает новые направления гибридной агрессии. Публичная раскрутка истории с похищением ФСБ на территории Беларуси украинского гражданина Павла Гриба вряд ли улучшит отношения между Киевом и Минском. По крайней мере, украинские и белорусские дипломаты уже обменялись колкостями. Как представляется, Путин накануне вызывающих обеспокоенность у ряда европейских стран учений "Запад-2017" пытается представить миру "дрессированного Лукашенко", естественно, не без выгоды для себя.

Евгений Магда