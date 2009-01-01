Итоги недели. Поучительная годовщина, Гройсман против "Самопомочі" и выходки Надежды

Порошенко заручился поддержкой военных, а Грицак рассказал о кознях некоторых помощников нардепов.

Евгений Магда

Вспомнить героев Небесной Сотни согласованно и консолидировано партиям, которые претендовали на статус локомотивов Революции Достоинства, не удалось. К счастью, о событиях тех дней не забыли десятки тысяч сограждан, почтивших память погибших. Политики предпочли соревноваться в других проявлениях активности: одни попытались установить у президентской администрации "редут", громко призывая запретить "торговлю" на крови, другие анонсировали создание мощного правого движения с целью прийти к власти. Президент Петр Порошенко заручился поддержкой военных, а глава СБУ Василий Грицак рассказал о кознях некоторых помощников нардепов. Если коротко, то концовка февраля напоминала драматическую путаницу, в которой появлялись все новые и новые факторы.

К примеру, исчезновение и счастливое обнаружение нардепа БПП Алексея Гончаренко, несмотря на драматическую подоплеку, оставило ощущение фарса. Дело не столько в натянутости версии о похищении, сколько в привычном стремлении бывшего регионала привлекать к себе внимание с претензией на оригинальность. В этом случае венская драма вокруг экстрадиции Дмитрия Фирташа, интерес к которому проявляют представители США и Испании, не уступает по накалу. Не приходится сомневаться, что негативное для газового олигарха развитие ситуации приведет к масштабным политическим и экономическим последствиям для страны, оценить которые пока сложно.

Пока же Украину продолжают бомбить планами стабилизации ситуации в нашей стране, разработанными без участия ее руководства. Таким стал, в частности, "план Артеменко", призывающий к выходу из Минских договоренностей и проведению референдума об аренде Крыма Россией. За свою активность ранее практически не заметный парламентарий поплатился повышенным вниманием со стороны ГПУ и исключением из фракции Радикальной партии, лидер которой Олег Ляшко дал понять, что не против ситуативных альянсов с парламентской коалицией.

Верховная Рада предпочла встречать весну в расслабленном состоянии, даже накануне двухнедельной паузы в пленарных заседаниях особо не перенапрягаясь. Правда, можно сказать, что кпд законодателей чуть-чуть вырос: они отказались восстанавливать налоговую милицию, создали-таки условия для заочного процесса над Виктором Януковичем, появление которого в информационном пространстве подтвердило, что он остается на коротком поводке у Кремля. Слуги народа начали корректировать "закон Савченко", действие которого не должно распространяться на лиц, совершивших тяжкие преступления. Все это не уберегло депутатов-прогульщиков (их уже привычно в каждый сессионный день больше сотни) от нелицеприятной характеристики их действий из уст спикера Андрея Парубия.

Надежда Савченко, похоже, пребывает в творческом кризисе, поскольку образ "честной и прямолинейной женщины-воина" не находит необходимого отклика в обществе. Надежда Викторовна заявила о снятии с себя неприкосновенности, хотя в индивидуальном порядке и самостоятельно это сделать невозможно. После этого в сопровождении Владимира Рубана из "Офицерского корпуса" Савченко отправилась в Донецк, чем вряд ли вызвала, прилив политических симпатий.

Неожиданная смерть Виталия Чуркина, постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН, продемонстрировала, что не только политика в целом, но и дипломатия — довольно грязная штука. Дело не столько в повышенном эмоциональном тонусе сразу в нескольких странах, положение дел в которых становилось жертвой инсинуаций Чуркина при жизни. Куда циничнее выглядели попытки российских дипломатов использовать факт смерти своего коллеги как предмет манипуляций в Совбезе ООН.

Тем временем блокада торговли Украины с Донбассом получила персональную составляющую. Парламентская фракция "Самопоміч", по словам ее лидера Олега Березюка, практически в полном составе отправится на востоке страны, дабы поддержать участников блокады. Сразу вспомнилось любопытное совпадение мнений о "мусорной блокаде" Львова и "блокаде торговли на крови". Похоже, Андрей Садовый решил взять реванш за мусорные проблемы. Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул разрушительный характер блокады для украинской экономики, но заверил, что из энергетического кризиса Украина сможет выйти с честью. Кстати, мы прожили уже вторую зиму без закупок российского газа, что ранее выглядело фантастическим сценарием.

Евгений Магда