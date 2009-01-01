Итоги недели. Поучительная годовщина, новый формат блокады и партийные маневры

"Оппозиционеры" не слишком верят в добрые намерения представителей власти.

Евгений Магда

Юбилей созданий Центральной Рады Петр Порошенко справедливо назвал поводом не столько для празднования, сколько для работы над ошибки. Абсолютизировать действия основных действующих лиц Украинской революции не стоит и транслировать на нынешнюю ситуацию в стране не стоит, ведь мир за 100 лет сильно изменился, однако не стоит забывать, что необходимость ставить национальные интересы выше личных и партийных и сегодня остается актуальной для Украины.

Блокада Донбасса сменила свой статус: из политической акции "Самопомочі" и примкнувших к ней желающих, среди которых были и ветераны АТО, она после решения СНБО стало частью внутренней политики. Президент и секретарь Совбеза постарались объяснить, что смена подхода связана с захватом украинских предприятий в ОРДЛО и активизацией боевых действий, но "оппозиционеры" не слишком верят в добрые намерения представителей власти. Правоохранителям удалось во время задержания блокадников в Кривом Торце и конфликта с участием Владимира Парасюка в Славянске избежать главного — кровопролития, после которого ситуация могла стать неконтролируемой.

Юлия Тимошенко не только поддержала противников "торговли на крови", но и продолжает апеллировать к власти с требованиями обнародовать меморандум о сотрудничестве с МВФ. Леди Ю демонстрирует амнезию, поскольку сама в бытность премьером была столь же равнодушна к призывам общественности раскрыть карты в отношениях с Фондом. При этом Юлия Владимировна козыряет якобы выводами из доклада МВФ, который должен прозвучать 20 марта. Тимошенко готова поддержать Роберта Сторча против Найджела Брауна в схватке за возможность быть аудитором НАБУ, правда, почему-то сосватала его на пост аудитора НАПК. Лидер "Батьківщини" особо не скрывает, что использует любой повод для критических выпадов в адрес власти.

Владимир Гройсман и министр финансов Александр Данилюк утверждают, что ничего экстраординарного в меморандуме с МВФ нет, но даже требования ввести оборот земли и навести порядок в банковской сфере вряд ли будут восприняты на ура — они задевают интересы многих украинских ФПГ. Поэтому правительству придется сохранять спокойствие и искать аргументы не столько для депутатов, сколько для сограждан.

Петр Порошенко публично выказал намерение выставить счет за экономические потери от блокады Донбасса "Батьківщині" и "Самопомочі", которых он назвал промоутерами этого мероприятия. Андрей Садовый перешел в информационную контратаку, сначала призвав эвакуировать из ОРДЛО наших сограждан, не желающих жить в условиях оккупации, а потом подчеркнув, что ожидает отстранения от должности, которого публично не исключил и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Шеф Генеральной прокуратуры в условиях обострения политической ситуации находит информационные поводы для демонстрации эффективности. Его сообщение о передаче в суд уголовного дела о государственной измене Виктора Януковича вызвало появление в российском информационном пространстве экс-президента, поющего утвержденную Кремлем песню о необходимости референдума об особом статусе Донбасса. Виктор Федорович, что показательно, не упоминает о Крыме вообще, словно и нет такой части Украины.

Непарламентские политические силы, имеющие одиночных представителей в Верховной Раде, пристально следят за развитием ситуации и готовятся к возможному ускоренному развитию событий. Лидеры ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса" подписали совместный манифест, который намерены воплощать в жизнь после прихода к власти, к которой они пойдут, объединив усилив. Восстановление ядерного потенциала Украины, разрыв дипломатических отношений с Россией и разрешение на ношение оружия — основные пункты консолидации националистов.

Роман Насиров после решения Апелляционного суда, оставившего в силе вердикт Соломенского суда о его аресте на 2 месяца, вышел под залог в 100 миллионов гривен, внесенный членами его семьи. Отстраненный от должности главный фискал обещает выполнять все требования правоохранителей, но "прогрессивная общественность" к этим обещаниям относится с подозрением.

Евгений Магда