Итоги недели. Правительственные пируэты, варшавские указания и гарцующий Путин

Сурков хочет показать Волкеру способность Кремля ставить на место своих марионеток на Донбассе.

Эпопея управления Войцехом Балчуном "Укрзалізницею" завершилась "по личным обстоятельствам" топ-менеджера аккурат во время его пребывания в Китае. Судя по всему, Балчун понял, что правительство намерено его уволить и сыграл на опережение, лишив государство-работодателя и налогоплательщиков возможности послушать его отчет о проделанной за 14 месяцев у штурвала "железки" работы. Министр инфраструктуры Владимир Омелян не скрывает радости, реакция братьев Дубневичей, бизнес которых тесно связан с "Укрзалізницею", остается неясной. Желающие назвать радикальные преобразования в железнодорожном хозяйстве сосредотачиваются на нескольких попытках отремонтировать эскалатор Центрального вокзала в Киеве и запуске международных скоростных поездов. Правда, и реформировать железнодорожное хозяйство Украины "малой кровью, единым ударом" вряд ли возможно.

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Впрочем, Балчун недолго был в центре внимания, его оперативно вытеснил из общественного фокуса министр социальной политики Андрей Рева. По мнению последнего, украинцы тратят на еду 50% своих доходов по причине несовершенной структуры питания, а не низких зарплат и пенсий. Подобное "диетологическое" открытие в любом цивилизованном обществе на запад от Украины стоило бы чиновнику министерского портфеля и карьеры, но поскольку в данном случае речь идет о давнем соратнике премьера, рассчитывать хотя бы на публичные извинения не стоит. Как и на резкое улучшение качества коммуникации между властью и гражданами.

Отставной одесский губернатор Михеил Саакашвили продолжает перемещаться по постсоциалистическим странам, создавая информационные поводы для тамошних СМИ и демонстрируя таким образом готовность вернуться в Украину. Судя по обвинениям в адрес Павла Климкина, дела у новоиспеченного апатрида обстоят неважно, ему необходимо привлекать внимание к себе то ли накануне судебного процесса по делу об утрате украинского гражданства, то ли "мобилизации граждан", которая должна стать для Михеила Николозовича сигналом для возвращения в Украину.

Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский подтвердил склонность высокопоставленных представителей партии "Право и справедливость" разговаривать с Украиной менторским тоном. Хотя он публично назвал происходящее на Донбассе конфликтом, вызванным вмешательством России, стремление в очередной раз разыграть карту украинских трудовых мигрантов и "открытие" об участии членов ОУН-УПА в Холокосте вряд ли послужат улучшению польско-украинских отношений.

Владимир Путин весьма своеобразно проводит свой отпуск накануне старта предвыборной кампании. Президент России посетил Абхазию в годовщину начала российско-грузинской войны и намерен на следующей неделе побывать в Крыму. Публично озвученным намерением получить разрешение Федерального Собрания на использование ПВО на границе Беларуси и Украины Путин не столько влияет на военный компонент, сколько демонстрирует зависимость от него Лукашенко.

Лыком в строку стал и публичный отказ обер-боевика Захарченко от его собственной идеи о "переосновании Малороссии", которую Владислав Сурков намерен продемонстрировать Курту Волкеру как способность Кремля ставить на место своих марионеток на Донбассе.

Евгений Магда