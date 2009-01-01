Итоги недели. Праздничная Украина, анонсы на осень и последовательный Волкер

С 24 августа в Украине традиционно начинается политический сезон.

Евгений Магда

День Независимости на этот раз обошелся без прохождения военной техники, зато по Крещатику прошли не только парадные "коробочки" украинских военных, но и представители десяти армий мира, включая США, Канаду и Великобританию, что вызвало у российских СМИ цунами желчи и негатива. Петр Порошенко в своем праздничном выступлении пообещал, что Украина будет успешной и продолжит продвижение к ЕС и НАТО. Этот путь не будет простым, но это осознанный выбор не только руководства Украины, но и большинства граждан нашей страны. Многие из них, особенно юные, смогли в праздничные дни подробно изучить образцы военной техники, состоящей на вооружении украинской армии. Праздник слегка омрачил взрыв гранаты на улице Грушевского, ранения в результате которого получили родные героя-снайпера Валерия Чибинеева.

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С 24 августа в Украине традиционно начинается политический сезон. Премьер Владимир Гройсман накануне праздника подчеркнул, что смысл пенсионной реформы заключается в том, что пенсию нужно будет заработать. Первый вице-премьер Степан Кубив пообещал, что и в этом году проект бюджета на следующий год будет внесен на рассмотрение парламента вовремя, до 15 сентября. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заверил, что парламентарии осенью интенсивно поработают над принятием необходимых для реформирования страны законов, а он лично приложит максимум усилий для обновления состава Центризбиркома. Правда, похожие обещания Андрей Владимирович давал и перед весенней парламентской сессией.

21 августа в Минске прошла встреча спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, обсудивших положение дел на Донбассе. Пресса для освещения переговоров приглашена не была, что неудивительно — во время первой встречи эмиссаров Вашингтона и Москвы рассчитывать на глобальный прорыв в урегулировании конфликта на востоке Украины было наивно. И телефонный разговор лидеров нормандской четверки, поддержавших "школьное перемирие", не смог положительно повлиять на ситуацию на Донбассе.

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Однозначно заслуживают внимания комментарии Курта Волкера после встречи в Минске. Американский дипломат призвал Россию вывести войска из Донбасса, подчеркнув, что в Вашингтоне воспринимают ситуацию на востоке Украины и в Крыму практически одинаково. По мнению Волкера, Минских договоренностей будет недостаточно для урегулирования конфликта, а Украина пока не готова к вступлению в НАТО, но ей никто не может указывать относительно формата отношения с Альянсом.

Куда больший резонанс вызвал визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев, где он принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины. От шефа Пентагона многие украинцы ожидали объявления о поставках летального оружия Украине, однако этого не случилось. Впрочем, Штаты поставят украинским военным нелетального военного оборудования на 175 миллионов долларов, и оно определенно не будет лишним.

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Евгений Магда