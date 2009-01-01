Итоги недели. Президентский указатель, оптимизм Кабмина и манипуляция "миротворцами"

Путин своеобразно продемонстрировал заинтересованность ситуацией в Украине.

Евгений Магда

Ежегодное президентское послание вызвало немало обсуждений в политикуме и обществе, причем уже традиционно прозвучали обвинения в том, что слова не подкреплены делами. Петр Порошенко, как и каждый политик, безусловно, заслуживает критики, однако не стоит забывать важную деталь: мы живем в парламентско-президентской республике, попытки разворачивать Украину инструментами авторитаризма оказались болезненными для общества, а полномочия главы государства сосредоточены в основном в сфере внешней и оборонной политики.

Президент подчеркнул, что без реформирования страны риски для государственности будут расти, призвал парламентариев ориентироваться на нужды среднего класса, пообещал не быть адвокатом "друзей президента". Наряду с этим Порошенко в своем выступлении отдал должное Вооруженным силам, сумевшим остановить агрессора и являющимися сегодня, возможно, лучшими за всю историю Украины, подтвердил, что возвращать временно неконтролируемые территории настроен политико-дипломатическим путем, в частности, увеличивая цену оккупации Крыма для России.

Во время президентского выступления произошел гендерно-политический демарш: свои рабочие места в сессионном зале покинули вице-спикер Оксана Сыроид и лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Представительница "Самопомочі" ухитрилась накануне президентской речи в Верховной Раде блеснуть утверждением о неконституционности действий ВСУ на Донбассе, а леди Ю в привычной себе манере призвала к открытой дискуссии о ситуации в стране, во время которой у нее была бы возможность оперировать не только данными об "индексе счастья".

Кабинет министров также подготовился к началу осенней парламентской сессии. Владимир Гройсман не только ежедневно излучает оптимизм (к примеру, в части скорого превращения Украины в страну-экспортера газа), но и привлек к этому процессу подчиненных. Например, министр социальной политики Андрей Рева уверен не только в успехе пенсионной реформы (пока профильный парламентский комитет утвердил ее во втором чтении), а Людмила Гриневич может занести себе в актив (и, безусловно, делегировавшему ее в правительство "Народному фронту") принятие реформы системы образования.

Михеил Саакашвили тем временем продолжает демонстрировать нарастающую готовность вернуться в Украину. Демонстративная встреча в Копенгагене с лидерами Европейской народной партии, пресс-конференция в Варшаве сопровождались демонстрацией украинского паспорта и собственной заинтересованности в его сохранении. Разные оппозиционные политики намерены 10 сентября прибыть к пункту пропуска "Краковец", чтобы наблюдать за проанонсированной процедурой возвращения лидера "Руха новых сил Михеила Саакашвили".

Владимир Путин продемонстрировал заинтересованность ситуацией в Украине. Его согласие на введение миротворцев на восток Украины (но только на линию соприкосновения и после согласования с Донецком и Луганском) сопровождалось неприкрытой угрозой на случай поставок Соединенными Штатами летального вооружения Украине. Хозяин Кремля пообещал при таком развитии событий расширение конфликта, и это выглядит, к сожалению, вполне реальным, учитывая, сколько военной техники и оружия Россия загнала в ОРДЛО. Судя по тому, что после озвученной Путиным идеи российская делегация оперативно зарегистрировала проект резолюции Совета Безопасности ООН, тот озвучил домашнюю заготовку, подготовленную после инициативы Порошенко о введении "голубых касок" на Донбасс.

Евгений Магда