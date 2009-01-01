Итоги недели. "Ракетный удар" по Украине, антикоррупционер в суде и непарадные расчеты

Путин и Медведев показали монолитность тандема, дабы не создавать у россиян лишних иллюзий по поводу преемственности власти.

Евгений Магда

Предположение на страницах New York Times о причастности Украины к поставке ракетных двигателей Северной Корее не только напомнило события 15-летней давности, когда нашу страну обвинили в поставках станций радиотехнической разведки "Кольчуга" режиму Саддама Хусейна. События последних недель обозначили ухудшение отношений между США и КНДР, поэтому интерпретация выводов Майкла Эллемана выглядело лыком в строку, способным создать проблемы для Украины. Впрочем, хорошо заметные элементы постправды и довольно оперативная реакция украинского руководства (тут первую скрипку играл Владимир Горбулин) нивелировали негативный эффект от публикации.

Сильнее всех от статьи в New York Times пострадала репутация Юлии Тимошенко, которая в привычной манере спрогнозировала Украине "санкции и катастрофу" в своем официальном facebook-аккаунте, но вскоре устами партийного аппарата "Батьківщини" начала открещиваться от заявленного. К сожалению для "сердечников", любой мало-мальски наблюдающий за украинской политикой в курсе: во время пребывания в оппозиции Юлия Владимировна действует по принципу "чем хуже — тем лучше". Несложно догадаться, что новый политический сезон после Дня Независимости леди Ю встретит новыми громкими заявлениями.

Консолидацию рядов продемонстрировали и антикоррупционеры с депутатскими мандатами и без них, вставшие на защиту Виталия Шабунина. Главу Центра противодействия коррупции обвиняют в нанесении телесных повреждений, что зафиксировано на видео, и факт того, что пострадавший Вячеслав Филимоненко провоцировал Шабунина в данном случае выглядит второстепенным. Куда интереснее, что антикоррупционная прослойка украинского политикума на фоне дела Шабунина без изящества, но настойчиво пыталась убедить общество в факте избирательного правосудия и навязать мнение, будто Порошенко — это Янукович сегодня.

Союзником антикоррупционеров, по всей видимости, станет Михеил Саакашвили, анонсировавший на 10 сентября свое возвращение в Украину через пункт пропуска "Краковец" на польско-украинской границе. Лидер "Руха новых сил Михеила Саакашвили" уверен, что его будут встречать политики, журналисты и симпатики, а Государственная пограничная служба тем временем напомнила, что может не пустить на территорию страны лицо, утратившее украинское гражданство.

Владимир Гройсман пытается сочетать реформирование Кабинета министров, инспектирование состояния ремонта дорог в стране и беспокойство по поводу выхолащивания пенсионной реформы, которого он обещал не допустить. Впору напомнить, что Владимир Борисович угрожал подать в отставку, если Верховная Рада не изменит пенсионное законодательство.

Генеральная прокуратура обнародовала данные расследования обстоятельств Иловайской трагедии, спровоцированной непосредственным военным вмешательством России в августе 2014 года. Вокруг этих событий нет недостатка в политических спекуляциях, но не следует забывать об одном: 8 бойцов АТО уже почти три года находятся в плену боевиков или россиян.

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В Украине продолжается подготовка к военному параду в честь Дня Независимости. Кроме украинских защитников по Крещатику пройдут представители армий еще 10 государств, а 24 августа в Киеве побывает министр обороны США Джеймс Мэттис. Отмечу, что на этой недели представители ВСУ промаршировали в Польше в честь праздника Войска Польского, а министры обороны Степан Полторак и Антоний Мацеревич обсудили широкий комплекс проблем в сфере безопасности и обороны.

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Владимир Путин и Дмитрий Медведев побывали в аннексированном Крыму. Видимо, настало время демонстрации монолитности тандема, дабы не создавать у россиян лишних иллюзий по поводу преемственности власти. Путин публично высказался за придание Херсонесу как месту крещения Владимира Великого статуса "Мекки российской государственности", символизирующей укрепление центральной власти.

Теракт в Барселоне, унесший жизни 15 человек, продемонстрировал не только действенность тактики лоукост-терроризма, но и разную степень готовности сил правопорядка разных европейских государств давать отпор террористам. Испания, имеющая опыт борьбы с баскскими террористами, отреагировала жестко, однако, к сожалению, это не означает возможности остановить террористические проявления во всем Старом Свете.

Евгений Магда