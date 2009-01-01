Итоги недели. Резонансное покушение, политические рюкзаки и украинские носки

Самым важным событием недели стало убийство Амины Окуевой.

Амина Окуева погибла Reuters

Смерть Амины Окуевой в результате покушения получила значительный резонанс. Стремление НАБУ довести до завершения "дело о рюкзаках" едва не стало камнем преткновения для парламентской коалиции. Петр Порошенко и Владимир Гройсман отстаивали украинские интересы в странах Персидского залива и Канаде соответственно. Юлия Тимошенко настаивает на победе "Батькивщины" на выборах в ОТГ. Владислав Каськив вернулся в Украину.

Второе за несколько месяцев покушение на Амину Окуеву и Адама Осмаева, к сожалению, оказалось успешным: у поселка Глеваха под Киевом их автомобиль расстреляли из автоматического оружия, Окуева погибла, Осмаев был ранен в ногу. Оперативно объявленный план "Перехват" результатов не дал, в социальных сетях поднялась нешуточная волна с требованием отставки руководителей СБУ. Отдадим должное Василию Грицаку, который на следующий день вышел на брифинг и сообщил о 22 предотвращенных за полгода терактах и задержании предполагаемой убийцы полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе весной этого года.

Что касается Амины Окуевой, то она была заметным медиа-персонажем, во многом перетянула на себя образ женщины-защитницы, утерянный в последнее время Надеждой Савченко. Смерть известной участницы АТО была обречена на общественный резонанс, который во многом был подогрет Россией, заинтересованной в постоянной дестабилизации ситуации в Украине. Безусловно, расследование покушения будет оставаться в поле зрения общественности.

Громким стало "дело о рюкзаках", в котором фигурируют сын министра МВД Арсена Авакова Александр и бывший заместитель министра Сергей Чеботар. Они были задержаны сотрудниками НАБУ, но Соломенский суд выбрал в качестве меры пресечения личное обязательство. Громкое и скандальное дело едва не послужило катализатором мощного кризиса в отношениях между БПП и "Народным фронтом", однако ситуация быстро нормализовалась, эмоции не успели взять верх над здравым смыслом.

Интересно, что в день задержания сына Арсен Аваков распорядился снять оцепление Национальной гвардии с "хлама" у стен парламента. Тамошняя протестная активность не блещет массовостью, и возможности для активизации у соратников Саакашвили немного. Сам он получил отказ в предоставлении статуса беженца, который намерен обжаловать в суде. Егор Соболев и Семен Семенченко без особого успеха пытались убедить сограждан не покупать продукцию Roshen.

Продолжается дискуссия о победе на выборах в 201 ОТГ, продолжающаяся между Юлией Тимошенко и БПП. Лидер "сердечников" с вечера воскресенья уверяет в победе этой политической силы на выборах, президентские соратники настаивают на своем, причем не без оснований. На самом деле, подведение итогов выборов в ОТГ в масштабах страны имеет скорее политическое значение, выбирая местную власть, порядка миллиона избирателей сделали ставку на известных им людей. Интересно отметить, что несколько десятков голосов получили представители "Народного фронта", больше сотни – радикалы Ляшко, а вот "Самопомощь" и "Оппозиционный блок" на местном уровне популярностью не пользуются.

Петр Порошенко постарался найти общие интересы со странами Персидского залива, и в целом его переговоры в Саудовской Аравии и ОАЭ можно назвать успешными. Упрощение визового режима с этими странами, возможное сотрудничество в оборонной сфере и авиастроении, демонстрация инвестиционной привлекательности Украины – важные компоненты визита. Кстати, в Эмиратах прошла встреча Порошенко с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Владимир Гройсман тем временем побывал в Канаде, где постарался максимально использовать влияние украинской диаспоры и подарил носки украинского производства своему канадскому коллеге Джастину Трюдо.

Сразу после Хэллоуина в Украину вернулся Владислав Каськив – бывший глава Национального агентства по управлению национальными проектами, в последнее время укрывавшийся в Панаме. Он стал первым чиновником времен Януковича, экстрадиции которого добилась Генеральная прокуратура, утверждающая, что ущерб, нанесенный политиком с пестрой биографией, составляет куда больше нескольких миллионов гривен. Каськив же заверяет, что намерен компенсировать ущерб и вины за собой не чувствует.

Евгений Магда