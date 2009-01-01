Итоги недели. Схватка по-премьерски, лакмусовая блокада и мюнхенские акценты

Россия стабильно использует любой повод для раскачивания ситуации внутри Украины.

Евгений Магда

Отчет правительства по итогам прошлого года, к которому элегантным дополнением прозвучало сообщение Госстата о росте ВВП в четвертом квартале 2016-го на 4,7%, не оставил равнодушной Юлию Тимошенко. Ничего удивительного, ведь Владимир Гройсман, которого Юлия Владимировна пытается уволить с должности (на словах — сепаратно от других членов правительства, на деле — понимая перспективы такого действия), назвал лидера "Батьківщини" "матерью популизма и украинской коррупции". Эпитет не слишком лестный, но на него Леди Ю ответила асимметрично.

Она дала понять, что стране крайне необходимо провести досрочные парламентские выборы, по результатам которых в Верховной Раде не будет сформировавших весной 2015-го коалицию фракций БПП и "Народного фронта". Тимошенко непринужденно описала формат будущей коалиции, включив в нее практически все рейтинговые партии, способные претендовать на преодоление 5-процентного барьера (перспектива изменения избирательного закона сегодня не просматривается). Не забыла Юлия Владимировна и о сокровенном: о необходимости создания в Раде IX созыва конституционного парламентского большинства, равняющегося на премьера. Эдакое дежавю событий десятилетней давности, когда подобное большинство с прагматичными целями создали БЮТ и Партия регионов.

Правда, всерьез о проведении досрочных парламентских выборов сегодня речь не идет. Возможно, ситуация обострится после мемориальных мероприятий в память о героях Небесной сотни, которые вчерашние союзники по Евромайдану предпочитают проводить отдельно. СБУ предупредила о возможности провокаций в эти дни, что неудивительно, поскольку Россия стабильно использует любой повод для раскачивания ситуации внутри Украины.

Не исключено, что в Кремле видят свой интерес и в продолжающейся блокаде транспортного сообщения на Донбассе, уже вызвавшей введение чрезвычайного положения в энергетике и решение СНБО о предотвращении кризисных явлений в энергетической системе. Против блокирования выступили уже послы G7, американское посольство и представительство Европейской Комиссии. Решение СНБО дает основания полагать, что проблема диверсификации поставок антрацита в Украину сдвинулась с мертвой точки, но бороться против ввоза в нашу страну необходимых ее промышленности и ЖКХ энергетических ресурсов — это классика прикладного большевизма.

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Генеральный прокурор провел встречу с подчиненными в прямом эфире, давая достаточно резкие оценки и призывая к конкретизации борьбы с преступностью. Не секрет, что Юрий Луценко стремится показать, что эффективность ГПУ выше, чем у НАБУ. Пока у него получается неплохо, поскольку подчиненным Артема Сытника пока не удается похвастаться чем-то значимым. Луценко же рассказал не только о тестировании прокурорских на употребление наркотиков, но и подчеркнул, что усилиями его подчиненных в государственную казну вернулись 10 миллиардов гривен. Судя по тому, сколь энергично генеральный прокурор поведал о тройке парламентариев, которых он будет просить лишить иммунитета, у тех тоже есть проблемы в экономических отношениях с государством.

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Мюнхенская конференция по вопросам безопасности стала для Петра Порошенко возможностью напомнить представителям мирового сообщества о ненависти Путина к Украине, опасности умиротворения агрессора и необходимости искать пути разрешения конфликта на Донбассе только вместе с Украиной. Нашего президента, похоже, ободрили последние сигналы из Белого дома, откуда дали понять, что Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и действенного участия в урегулировании на Донбассе. К сожалению, в Кремле поняли сигналы из-за океана по-своему: Путин подписал указ о признании выданных на территории ОРДЛО документов, фактически признав тамошние марионеточные органы власти. Если вспомнить, что 10 лет назад в столице Баварии российский президент фактически объявил холодную войну Западу, то ничего удивительного в новом шаге нет.

Евгений Магда