Итоги недели. Слова на YES, последствия прорыва Саакашвили и быкующая Россия

Кондолиза Райс пусть заочно, но убедительно заверила Путина, что мир не устанет от санкций против России.

Евгений Магда

Хотя публично предложения Виктора Пинчука о "болезненных компромиссах", прозвучавшие в начале года со страниц Wall Street Journal, дезавуированы не были, организованный им форум "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве снова стал местом встречи политбомонда. Виктор Михайлович придумал неплохой рецепт влияния, привозя в столицу Украины многих VIP-отставников и грамотно усиливая их действующими политиками.

Стоит анализировать не только выступление Петра Порошенко на YES, но и его слова, сказанные на встрече с представителями бизнес-ассоциаций. Президент не только рассказал о своем видении международной ситуации, напомнил о роли Украины для пробуждения цивилизованного мира, но и дал понять, что наша страна продолжает стремиться в ЕС и НАТО. Внутри страны глава государства настаивает на отказе силовиков от "маски-шоу" в отношении бизнеса и подчеркивает, что защита и развитие среднего класса является приоритетом для власти.

В выступлениях в "Мистецькому Арсеналі" прозвучали и другие неординарные мысли. К примеру, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверен, что украинская ГТС сдерживает Кремль от масштабной агрессии против нашей страны. Джон Керри подчеркнул, что Крым является российским только в сознании Путина, а каждый американский суд по своей сути является антикоррупционным. Кондолиза Райс пусть заочно, но убедительно заверила Владимира Путина, что мир не устанет от санкций против России.

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В Украине тем временем продолжают развиваться последствия прорыва Михеила Саакашвили на территорию страны, за гражданство которой политик намерен бороться. Правда, в пылу борьбы Михеил Нколозович заявил о потере своего паспорта, и теперь предполагает, что удостоверяющий личность документ находится в руках Порошенко. Саакашвили намерен организовать тур по стране, в разных уголках которой правоохранители тем временем задерживают соучастников прорыва, что вряд ли добавляет авторитета лидеру "Руха новых сил".

Юлия Тимошенко, побывавшая 10 сентября в тени Саакашвили, на следующее утро обозначила участие в совещании оппозиционных политиков во Львове и отбыла в Киев. Там лидер "Батьківщини" подчеркнула, что задачей оппозиции являются досрочные парламентские и президентские выборы, привычно обвинила власть в геноциде украинского народа и дала понять, что продолжит использование ультра-оппозиционной риторики.

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Россия продолжает репрессии в Крыму: заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз приговорен судом оккупантов на 8 лет лишения свободы[TI1] в колонии строго режима. Позорный вердикт подвергли критике не только в Украине, но и представители Запада, а Киев намерен добиваться экстрадиции крымскотатарского политика. Если в Крыму местное население, не согласное с оккупацией, пытаются запугать, то в Беларуси Кремль действует кнутом и пряником: на фоне учений "Запад-2017", вызвавших серьезную обеспокоенность стран НАТО, Минск получил от Москвы 700 миллионов долларов в кредит, что позволит поддержать экономику Беларуси. Лукашенко же придется после завершения учений не только добиться полного возвращения российских военных в места постоянной дислокации, но и восстановить отношения с соседними государствами. Это будет непросто, учитывая, к примеру, похищение в Гомеле украинца Павла Гриба.

Евгений Магда