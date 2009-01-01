Итоги недели. Ушедший Гузар, отставка Стеця и покушение на Подоле

Отношения между Украиной и ЕС этим летом должны выйти на новый виток.

Евгений Магда

Хотя формально Любомир Гузар уже несколько лет как не руководил УГКЦ, он оставался человеком, к негромко, но четко выказанной позиции которого прислушивались миллионы сограждан, независимо от конфессиональной принадлежности. Его уход только подчеркнул огромный дефицит консолидирующих моральных авторитетов в Украине, переживающей сегодня тяжелый кризис.

Юрий Стець, почти два с половиной года определявший информационную стратегию поведения власти, заявил об уходе в отставку по состоянию здоровья. Эксперты отмечают, что МинИнформПолитики так и не стало "министерством правды", и пыталось использовать довольно скудные ресурсы по назначению. Другое дело, что в условиях противостояния с Россией действовать нужно куда более размашисто. Заявление об уходе Стеця открывает интересную конфигурацию кадровых торгов, ведь вакантными остаются два министерских портфеля, пост главы правления Национального банка и председателя Фонда госимущества. Стремление включить в квотную роспись пост омбудсмена, откровенно говоря, вызывает только огорчение. Интересно, что как попытка назначить на свободные должности профессионалов, так и стремление переформатировать путем усиления парламентскую коалицию будут привычно сопровождаться кадровыми торгами.

Попавший во время правления Виктора Януковича под репрессивный каток и успевший повоевать против сепаратистов на Донбассе чеченец Адам Осмаев стал жертвой покушения умело законспирировавшегося киллера, в котором опознали личного ликвидатора Рамзана Кадырова. Информационный резонанс от покушения, превратившегося в перестрелку, вряд ли быстро утихнет. Критики работы украинских спецслужб будет справедливой лишь отчасти, поскольку оперативно реанимировать СБУ после нескольких лет ее развала проблематично. Новый импульс получит и дискуссия о праве граждан на владение короткоствольным огнестрельным оружием для самозащиты, в которой МВД не спешит занимать конструктивную позицию.

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Промежуточное решение Стокгольмского арбитража, отказавшего "Газпрому" в выполнении принципа "бери или плати" для Украины, не только сэкономило нашей стране десятки миллиардов долларов, но показало, что государственный менеджмент естественной монополии способен работать эффективно. Понятно, что объявить себя отцами победы над "Газпромом" попытались многие политики, но особенно трогательно это получилось у Юлии Тимошенко, публично заявившей, что без контракта 2009 года ничего хорошего "Нафтогаз Украины" не добился бы. Не стоит думать, будто Юлия Владимировна утратила ощущение реальности — просто она ориентируется на свой базовый электорат, истово верующий в ее непогрешимость.

Возмущенный нахальством Тимошенко Владимир Гройсман без всякого пиетета к даме назвал ее "прошлым украинской политики" и дал понять, что лидер "Батьківщини" имеет такое же отношение к успеху в Стокгольме, как Виктор Янукович — к победе Революции Достоинства. Похоже, глава правительства решил сознательно пойти на обострение отношений с Тимошенко, остающейся самым рейтинговым политиком на фоне внушительного количества не определившихся со своими политическими пристрастиями граждан.

Ратификация Сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предшествовала визиту в нашу страну еврокомиссара Йоханнеса Хана. Тот без обиняков отметил необходимость усиления борьбы с коррупцией, подчеркнул, что сегодня причин для отмены визовой либерализации нет и побывал в Широкино под Мариуполем, где смог лично убедиться в масштабе разрушений из-за обстрелов боевиков. Отношения между Украиной и ЕС этим летом должны выйти на новый виток, и его амплитуда зависит как от Киева, так и от Брюсселя.

Евгений Магда