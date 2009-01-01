Итоги недели. Ва-банк в Авдеевке, гневающийся Путин и блокадные фейки

Многолетний анализ заявлений Путина позволяет утверждать: он ошибается, когда нервничает и недоволен развитием событий.

Евгений Магда

Конфликт на Донбассе вошел в активную стадию практически по всей линии соприкосновения, чего не было с 2015 года, после подписания Минских договоренностей. Так утверждает штаб АТО. Россия, которая на востоке Украины воюет с Западом, сосредоточила свои усилия на Авдеевке — городе, энергетическую систему которого питает принадлежащий Ринату Ахметову коксохимический комбинат. Похоже, в Кремле решили убить сразу нескольких зайцев: заставить Запад с собой считаться, угрожая гуманитарной катастрофой на Донбассе, добиться урегулирования конфликта по своему сценарию, сделать более сговорчивым Рината Ахметова в вопросе использования партии и фракции "Оппозиционный блок". Показательно, что в ход идут не только крупнокалиберные орудия и "Грады", но и вся мощь российской пропагандистской машины.

Правда, мировое сообщество не поверило в благие намерения России добиться урегулирования. И заседание Совета Безопасности ООН, где безрезультатно витийствовал российский полпред Виталий Чуркин, и официальные позиции ведущих мировых игроков свидетельствуют о том, что наступление науськанных Кремлем боевиков не достигает своих целей.

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Интересно другое: удивительным образом слаженно сработали представители власти. Если успех украинских военных был предсказуемым, поскольку Вооруженные Силы учатся воевать не первый год, то слаженная работа исполнительной власти, эффективная деятельность контрразведчиков СБУ в Авдеевке демонстрирует, что Украина выносит необходимые уроки из конфликта на Донбассе. Петр Порошенко отметил скоординированность действий разных представителей власти и огромный вклад волонтеров, не позволивших России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. Рано говорить о затихании конфликта, но неожиданный и мощный удар украинские позиции выстояли.

Владимир Путин во время пребывания в Будапеште не только пообещал венгерскому премьеру Виктору Орбану бесперебойные поставки энергоресурсов, но и допустил знаковую оговорку. Российский президент рассказал об атаке "добровольческих подразделений на опорный пункт оппозиции", после чего обвинил украинскую власть в стремлении заткнуть рот оппозиционерам и нежелании выполнять Минские договоренности. Многолетний анализ заявлений Путина позволяет утверждать: он ошибается, когда нервничает и недоволен развитием событий. Поэтому Украине стоит не только твердо стоять на своем, но и пытаться развить успех.

Юлия Тимошенко и группа украинских политиков побывали за океаном на традиционном молитвенном завтраке. Сообщений оттуда по понятным причинам было не слишком много, за исключением одного информационного сюжета. Окружение Юлии Владимировны пытается разнообразными методами доказать, что той удалось не только встретиться с Дональдом Трампом, но и получить заверения в неизменности предоставления американской помощи. При этом официальный сайт партии "Батьківщина" предпочитает подробности вояжа не раскрывать, давая Юлии Владимировне эксклюзивную возможность ознакомить заинтересованных лиц с ее версией пребывания за океаном в удобное для нее время.

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Продолжается "блокада" транспортных путей, ведущих из Украины в ОРДЛО. Честно говоря, активизация боев на Донбассе должна была отрезвить "блокировщиков", но не тут-то было. Даже наоборот — невысокая эффективность и падение интереса к происходящему на фоне боев в Авдеевке подтолкнули организаторов к распространению фейка о найденном оружии, якобы отправленном сепаратистам. Жаль, что политическая целесообразность в этом вопросе выиграла поединок у здравого смысла с разгромным счетом. Досадно, что роль массовки в этом фарсе выполняют ветераны боевых действий на Донбассе.

Евгений Магда