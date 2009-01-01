Итоги недели. Взрывы с выбросом, бюджетный реализм и образование как вопрос геополитики

"Фронтовики" решили сыграть на повышение ставок, компенсируя дефицит рейтинга.

Евгений Магда

Взрывы на артиллерийских складах в Калиновке в день рожденья Петра Порошенко, чего греха таить, вызвали поток ехидных комментариев в соцсетях. При этом после начала техногенной катастрофы тысячи ботов начали продуцировать панику в виртуальном пространстве, пытаясь раздуть масштабы проблемы. Техногенная катастрофа в Калиновке стала уже не первым чрезвычайным происшествием на армейских складах в Украине, несмотря на многочисленные обещания сделать выводы из предыдущих допущенных ошибок. Впрочем, добровольцы из числа местных жителей и органы власти сработали четко: из зоны возможного поражения в кратчайшие сроки были эвакуированы около 30 тысяч человек.

Впрочем, ЧП в Калиновке вызвало и политические последствия: "Народный фронт" в виртуальном пространстве выступил за отставку начальника Генерального штаба Виктора Муженко. Тот, в свою очередь, заверил, что обвинить его и подчиненных в бездействии не удастся. Досадно, что обвинения прозвучали еще до обнародования первичных выводов следствия, в то время, когда на складах продолжали греметь одиночные взрывы. Особой пикантности ситуации придают продолжающиеся между "Народным фронтом" и БПП переговоры о создании единой партии с прицелом на президентские и парламентские выборы. Видимо, "фронтовики" решили сыграть на повышение ставок, компенсируя дефицит рейтинга.

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Президент на заседании военного кабинета потребовал наказать виновных во взрывах в Калиновке. Во время поездки на Ивано-Франковщину Петр Порошенко заверил, что худшее в украинской экономике уже позади. Во многом вторит президенту и премьер, называющий будущий Государственный бюджет "бюджетом экономического роста", приоритетами в котором будут вопросы обороны и безопасности и поддержки АПК.

Россия тем временем продолжает репрессии в оккупированном Крыму. К 2 годам лишения свободы в колонии-поселении осужден Ильми Умеров, и состояние здоровья заместителя председателя Меджлиса позволило его коллегам назвать этот приговор фактически смертным. Кроме того на полуострове задержан очередной "украинский шпион", на этот раз – из числа военнослужащих ВСУ, в 2014 году перешедших на службу в российскую армию.

Официальный Будапешт заявил об отказе от поддержки любых внешнеполитических инициатив Украины до внесения изменений в закон "Об образовании". В этих действиях есть и политическая логика (весной 2018 года в Венгрии пройдут парламентские выборы), и стремление переключить внимание с проблем во внутренней и внешней политике правительства Виктора Орбана на более подходящий объект, и фантомные боли по "великой Венгрии". Украина не намерена отступать, но готова вести диалог и доказывать обоснованность принятия закона, лишь одна статья которого вызвала негативную реакцию некоторых государств-соседей. Создается впечатление, что власти Венгрии нарочно подняли шум, чтобы добиться последующих уступок или же они вообще не читали злополучный закон.

Прошедшие в минувшее воскресенье выборы в бундестаг принесли ожидаемую сенсацию в виде прохождения в парламент ФРГ партии "Альтернатива для Германии", в которой многие немцы увидели не связи с Путиным, а направленность против иммигрантов. Ангела Меркель сохранила пост канцлера, а "большая коалиция" распалась, что дает основания сформировать идеологически более монолитное правящее большинство. По мнению экспертов, курс Берлина на поддержку Украины сохранится и при новом составе бундестага, хотя ряд "альтернативщиков" и представителей партии "Левые" займет подчеркнуто пророссийскую позицию.

Евгений МАГДА