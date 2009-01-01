Из России на Донбасс пригнали сотни наемников, везут минометы и тяжелые пулеметы

6-й "казачий" полк ЛНР получил маршевое пополнение.

Наемники, иллюстрация Reuters

получили пополнение наемниками из России, а также пехотное вооружение производства РФ.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, 6-й отдельный мотострелковый полк ("казачий") из состава 2-го "армейского корпуса" ЛНР получил маршевое пополнение, прибывшее из РФ в Кадиевку (бывший Стаханов) — до 200 российских наемников. Также — не менее 20 единиц пехотного вооружения (82-мм миномётов, станковых гранатомётов типа СПГ и АГС, ЗУ-23-2).

Кроме того, во 2-м АК ЛНР командование планирует в ближайшее время резко улучшить "качество подготовки миномётных расчётов", путем проведения ряда учебных сборов, доукомплектования подразделений личным составом и новой материальной частью. В частности, ожидается поступление из РФ 40-ка ранее заказанных 82-мм миномётов.

А тем временем 100-я отдельная мотострелковая бригада из 1-го АК ДНР получает из РФ на доукомплектование крупнокалиберные пулемёты типа НСВ-12,7 "Утёс" (также зафиксированы 12,7-мм пулеметы "Корд" российского производства, находящиеся только на вооружении армий РФ и Мали). Пулеметы перевозят в разобранном виде грузовым автотранспортом, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал о кризисной ситуации в "армии" ДНР: батальонам и бригадам не хватает 40% "штыков".