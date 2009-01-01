Из спецназовцев ГРУ готовят диверсионные группы, а охранка ЛНР ищет знатоков западенских диалектов

С "западенцами" будут вести работу на предмет дальнейшего сотрудничества с МГБ.

Российский спецназ, иллюстрация specnaz.ru

С недавним прибытием на Донбасс подразделенийиз состава 10-й и 16-й бригад ГРУ, в обоих "армейских корпусах" оккупационных войск началась активная подготовка диверсионных групп.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, тренировочные лагеря диверсантов замечены в районах населенных пунктов Моспино, Сорокино, Кальмиусское (быв. Комсомольское). Российские ДРГ тренируются для диверсий на подконтрольных Украине территориях, в т.ч. для терактов против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения.

В район Ровеньков после обучения в РФ прибыло подразделение из состава РЕБ (Луганск). Отмечается знание российскими специалистами в подразделениях радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, прибывающих на Донбасс, основ разговорного украинского языка (включено в новую программу подготовки).

А тем временем местные подразделения МГБ ЛНР получили приказ выявлять граждан, свободно владеющих диалектами, принятыми на Западной Украине и в Закарпатье. С ними должна проводиться предварительная работа на предмет дальнейшего сотрудничества. Конечная цель данных мероприятий пока неизвестна, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Макеевке замечены российские спецназовцы.