Из Украины выдворили одиозного российского пропагандиста, Шувалов назвал это решение "абсурдом"

Шувалов еще три года продолжал выполнять задачи российской пропаганды, отметил Геращенко.

Игорь Шувалов УНИАН

Руководитель информационной службы телеканала "Интер", россиянин Игорь Шувалов выдворен из Украины с запретом на въезда сроком на пять лет.

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала "Интер", шеф известной провокаторши Марии Столяровой, Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на пять лет", — сообщил он.

Геращенко отметил, что, "по оперативным данным, антиукраинская деятельность Шувалова И.Ю. использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мерах воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности, по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции "Небесная сотня".

"Также указанный гражданин привлечен к широкомасштабной акции по срыву современных евроинтеграционных реформ в Украине, принимает активное участие в проекте продвижения России как единственного наследника "страны — победительницы фашизма в Великой Отечественной войне" (а не во Второй мировой) и России как олицетворения современного антифашизма, который проводится в идеологических рамках "Георгиевские ленточки" и "Бессмертный полк". Борьба с российской пропагандой в Украине продолжается", — подчеркнул депутат.

Геращенко напомнил, что "впервые СБУ под давлением Александра Турчинова и Арсена Аваков выдворила Шувалова из Украины 28 марта 2014 года".

"Но под встречным давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко это решение было отменено, и Шувалов еще три года продолжал выполнять задачи российской пропаганды, фактически управляя информационным блоком "Интера", — отметил Геращенко.

По его словам, "методы влияния на информационное пространство Украины Шувалова и его подчиненной провокаторши Столяровой были изобличены и опубликованы специалистами проекта "Миротворец" летом 2016 года, после анализа обнародованных в сети Internet данных с электронной почты Столяровой и ее отношений с Шуваловым".

В свою очередь, сам Шувалов назвал абсурдным решение о запрете въезда ему в Украину на 5 лет.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Нынешняя суета вокруг меня связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми я хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал. Украина моя вторая родина, я ее люблю и всегда желал и желаю ей добра и мира, поэтому нынешний запрет абсурден", — сказал он.

"Своим недоброжелателям сообщаю: мы живём во времени и в мире в котором нет границ, нет места нетерпимости к другой точке зрения и запретам медиа и свободы слова", — добавил Шувалов.

На вопрос, где он планирует находиться сейчас, — не ответил.

Напомним, ранее Шувалова уже объявляли персоной нон грата в Украине.