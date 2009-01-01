Из Украины выдворили пропагандистку российского "Первого канала"

Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
"Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года", — отметила она.
При этом Гитлянская добавила, что соответствующее решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.
Напомним, СБУ выдворила из страны российскую пропагандистску Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Тамару Нерсесьян.