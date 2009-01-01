Из-за ситуации в Авдеевке пройдет заседание Военного кабинета СНБО — СМИ

Обстановка на фронте продолжает оставаться серьезной.

Обстановка у Авдеевки продолжает оставаться серьезной 62.ua

Сегодня, 31 января, при участии руководства государства состоится заседание Военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины из-за

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает УНИАН.

Заседание должно пройти во второй половине дня.

Ранее "Главред" сообщал, что местные боевики и российские военные с 29 января активно обстреливают позиции сил АТО у Авдеевки, а также жилые кварталы города. По состоянию на 11.40 сегодня боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Имеется предварительная информация о наступлении режима тишины в 12.00, но письменного подтверждения режима прекращения огня российская сторона не предоставила.