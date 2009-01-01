Избежать негативного сценария. Как Украина может противостоять наращиванию агрессии России

Будет ли новый виток российской агрессии — зависит от самой Украины и мирового сообщества, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Кроме того, чтоувеличила бюджеты на военный сектор и приняла законы, позволяющие в краткий срок мобилизовать страну для войны, она серьезно готовится к кризисным ситуациям и вооруженной агрессии, поэтому Украине нужно быть начеку.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай рассказал в комментарии "Главреду".

"Две недели назад РФ провела беспрецедентные учения по эвакуации населенных пунктов. Причем проводилась эвакуация не только в пограничных районах, но и в других местах. А это говорит о масштабах. Были эвакуированы десятки городов. И в ходе этих учении были эвакуированы десятки тысяч людей: администрации, детские сады, отели. Только в Перми было эвакуировано 6 тысяч человек, в Омске — 7 тысяч. И это в будни! То есть, ради этих учений даже была нарушена нормальная работа предприятий. А ведь все эти учения предполагают большие затраты. Так что РФ серьезно готовится к кризисным ситуациям и военной агрессии", — говорит бывший участник АТО.

"Учитывая все вышеперечисленное, Украине нужно быть начеку", — добавил он.

"Как Украина может противостоять РФ в нынешних условиях и в случае наращивания агрессии России? Прежде всего, она должна развивать свои Вооруженные Силы, реформировать их, привлекать большее количество людей на контрактную службу, предоставлять всяческие социальные льготы и преференции военнослужащим ВСУ, сил специальных операций и Нацгвардии. Также должны проводиться учения гражданской обороны", — считает офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады.

"Будет ли новый виток российской агрессии или нет — зависит от нас с вами и мирового сообщества. Если увеличится экономическое давление на РФ, это усложнит ее агрессивные действия и проведение военных учений. Если возрастет политическое давление, и украинские ВС начнут развиваться так стремительно, что РФ увидит — будут недопустимые потери в случае ее агрессии, мы, вероятно, сможем избежать негативного сценария", — уверен волонтер.

"Если же нет, то у нас будет продолжаться социально-политическая дестабилизация, в которой также участвует РФ. Если России удастся расшатать Украину изнутри, если Кремль увидит, что контракт провален (сейчас военнослужащие не так активно идут в ВС, как об этом нам рассказывают), тогда мы должны будем готовиться к худшему", — посетовал Мирослав Гай.

"Но я считаю, если ты осведомлен о возможной опасности, ты уже вооружен. Так что уже мы немного вооружены…", — резюмировал он.

Напомним, ранее Гай рассказал, что выдает далеко не мирные намерения России.

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