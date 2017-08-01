Изображение Львова на польских паспортах. Варшава примет решение в сентябре — СМИ

Интернет-голосование по поводу мотивов, изображенных на страницах нового паспорта, носит характер общественного обсуждения.

Польский паспорт ua-reporter.com

В сентябре должно быть принято окончательное решение о том, какие изображения будут размещены в новом польском паспорте

Об этом рассказали в МВД Польши, сообщает УП со ссылкой на Gazeta Prawna.

В ведомстве отметили, что интернет-голосование по поводу мотивов, изображенных на страницах нового паспорта, носит характер общественного обсуждения.

"Представленные мотивы указывают на фигуры, события, места и символы, связанные с восстановлением независимости Польши в 1918 году. Еще раз подчеркиваем, что никакого решения пока не принято. Сейчас трудно предсказать, какие изображения будут выбраны", — сообщили в МВД Польши, комментируя протест Литвы и Украины о возможном размещении в паспортах изображений Вильнюса и Львова.

Напомним, ранее в Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны.

Фото: ua-reporter.com.