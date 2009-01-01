Изувер-предатель из охранки ЛНР. Кто пытал пленных украинских разведчиков

Командование ССО требует провести независимую медэкспертизу.
Служба безопасности Украины официально опровергла эти обвинения, заявив, что бойцы были в составе группы военнослужащих, пропавших без вести 11 февраля с.г.. Через месяц жестоких пыток боевики обнародовали записи допросов. На представленных видео заметны следы пыток наших военных.
В заявлении командования Сил специальных операций ВС Украины сообщается, что к задержанным разведчикам боевики применяли физические пытки, методы психологического давления и психотропные вещества, в связи с чем командование ССО требует провести независимую медэкспертизу с привлечением международных экспертов по оценке и контролю за физическим и психическим состоянием пленных.
По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа", в допросах украинских пленников с применением физических пыток непосредственно участвовал начальник "отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом МГБ ЛНР" полковник Андрей Руденко.
Полковник Руденко, бывший старший оперуполномоченный 3-го сектора отдела защиты национальной государственности УСБУ в Луганской области. В июне 2014-го предал присягу и перешел на сторону боевиков.
фото: mgblnr.org