Изувер-предатель из охранки ЛНР. Кто пытал пленных украинских разведчиков

Командование ССО требует провести независимую медэкспертизу.

Пленный украинский разведчик Сергей Иванчук после пыток mgblnr.org

10 марта пресс-службаобнародовала видео допроса военнослужащих-разведчиков ВС Украины. Военнопленные на камеру заявили, что украинские правоохранительные органы и военные осуществляют диверсионную деятельность на временно оккупированных территориях.

Служба безопасности Украины официально опровергла эти обвинения, заявив, что бойцы были в составе группы военнослужащих, пропавших без вести 11 февраля с.г.. Через месяц жестоких пыток боевики обнародовали записи допросов. На представленных видео заметны следы пыток наших военных.

В заявлении командования Сил специальных операций ВС Украины сообщается, что к задержанным разведчикам боевики применяли физические пытки, методы психологического давления и психотропные вещества, в связи с чем командование ССО требует провести независимую медэкспертизу с привлечением международных экспертов по оценке и контролю за физическим и психическим состоянием пленных.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа", в допросах украинских пленников с применением физических пыток непосредственно участвовал начальник "отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом МГБ ЛНР" полковник Андрей Руденко.

Полковник Руденко, бывший старший оперуполномоченный 3-го сектора отдела защиты национальной государственности УСБУ в Луганской области. В июне 2014-го предал присягу и перешел на сторону боевиков.

Дмитрий Снегирев

фото: mgblnr.org