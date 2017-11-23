К "логову" Плотницкого в Луганске подогнали БТРы - СМИ

Конфликт между боевиками "ЛНР" набирает новые обороты

Боевики в центре Луганска Reuters

Боевики усилили охрану здания бывшей Луганской областной государственной администрации, где со своими приспешниками находится главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий

Такую информацию распространил портал LIGA.net со ссылкой на собственные источники.

По их данным, автоматчиков в балаклавах и с белыми лентами на руках сегодня утром визуально стало гораздо больше в районе здания, где забаррикадировался Плотницкий, здания телеканала "Луганск 24" и здания "МВД ЛНР".

Кроме того, пророссийские наемники подогнали в центр Луганска еще несколько БТРов. Также они проверяют документы у всех прохожих, а особенно тщательно – у мужчин среднего возраста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" частично разблокировали Луганск.