К "логову" Плотницкого в Луганске подогнали БТРы - СМИ

Конфликт между боевиками "ЛНР" набирает новые обороты
Такую информацию распространил портал LIGA.net со ссылкой на собственные источники.
По их данным, автоматчиков в балаклавах и с белыми лентами на руках сегодня утром визуально стало гораздо больше в районе здания, где забаррикадировался Плотницкий, здания телеканала "Луганск 24" и здания "МВД ЛНР".
Кроме того, пророссийские наемники подогнали в центр Луганска еще несколько БТРов. Также они проверяют документы у всех прохожих, а особенно тщательно – у мужчин среднего возраста.
Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" частично разблокировали Луганск.