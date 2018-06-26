Кабмин потратил на рекламу своих успехов почти полтора миллиона бюджетных денег

Сквозной слоган роликов - "Капитальный ремонт страны продолжается"
Как сообщают "Наші Гроші", до конца мая ООО должно было изготовить четыре видеоролика длительностью 30 секунд каждый, приуроченные к двухлетию Кабмина. Сквозной слоган роликов - "Капитальный ремонт страны продолжается".
"Сценарии видеороликов наглядно показывают на конкретных примерах целесообразность и преимущества реформирования сфер жизни общества, в частности, здравоохранения, образования, реконструкции и ремонта дорог, предоставления административных услуг. В сюжетах отражаются ситуации, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, сделан акцент на традиционных ценностях", - говорится в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что в 2018 году уровень коррупции в Украине вырос с 56 процентов (в 2016-м) до до 73 процентов.
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