Кабмин потратил на рекламу своих успехов почти полтора миллиона бюджетных денег

Сквозной слоган роликов - "Капитальный ремонт страны продолжается"

Пресс-служба Кабмина

Кабинет министров Украины заключил с ООО "Гудмедиа" контракт на 1,35 млн грн на съемку четырех видеороликов об успехах правительства

Как сообщают "Наші Гроші", до конца мая ООО должно было изготовить четыре видеоролика длительностью 30 секунд каждый, приуроченные к двухлетию Кабмина. Сквозной слоган роликов - "Капитальный ремонт страны продолжается".

"Сценарии видеороликов наглядно показывают на конкретных примерах целесообразность и преимущества реформирования сфер жизни общества, в частности, здравоохранения, образования, реконструкции и ремонта дорог, предоставления административных услуг. В сюжетах отражаются ситуации, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, сделан акцент на традиционных ценностях", - говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в 2018 году уровень коррупции в Украине вырос с 56 процентов (в 2016-м) до до 73 процентов.

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