Кабмин временно отстранил Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС

Обязанности председателя ведомства будет выполнять Продан, решило правительство.

Роман Насиров fdlx.com

В пятницу, 3 марта, Кабмин отстранилот исполнения обязанностей главы Госфискальной службы на время проведения расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Такое решение было принято на заседании правительства, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что обязанности председателя ведомства будет выполнять его нынешний заместитель — Мирослав Продан.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивков говорил, что чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен. Насиров сейчас находится под охраной в больнице.