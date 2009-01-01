"Как только империя сгинет". Журналист объяснил, когда Украина восстановит свою целостность

Есть очень большой шанс, что этот режим Путина в России рухнет, считает Портников.

Есть шанс, что режим Путина рухнет, считает Портников multiscale.do.am

Россия не собирается торговаться с Украиной или еще кем-то об обмене территорий, будь то Крым или Донбасс.

Об этом журналист Виталий Портников пишет в материале на "Крым.Реалии".

"Крым для Путина и его камарильи — а также для подавляющего большинства российских граждан — "закрытый вопрос". С Донбасса Путин тоже уходить не собирается, максимум, что он может, — это имитировать решение проблемы. Но от поддержки бандитских режимов он не откажется, потому что они — идеальное приложение к его стратегии внутренней дестабилизации нашей страны. Потому что Путину нужен не какой-то там Крым, не Донбасс — ему нужна вся Украина. И когда в Государственной Думе России говорят, что нашим лучшим президентом был бы уркаган и убийца Захарченко, это только с нашей точки зрения — безумие. Они на самом деле хотят, чтобы нашим президентом был уркаган, который уничтожит все украинское и превратит Украину в российский бантустан", — подчеркнул он.

По мнению журналиста, лучшим выход будет — набраться терпения.

"Он состоит в крахе российского политического режима. И есть очень большой шанс, что этот режим рухнет вместе с нынешней моделью Российского государства. Можно сколь угодно долго уверять себя, что это — политическая фантастика, что денег у России еще достаточно, что санкции —это безболезненный укол, что завтра Путин договорится с Трампом. Денег действительно хватит на год-другой. Мозгов может не хватить. Когда страной управляют некомпетентные безумцы, они обязательно доведут ее до "цугундера", — пишет журналист.

Он также уверен в том, что будет восстановлена территориальная целостность не то только Украины, но и других государств постсоветского пространства.

"Так что не стоит сомневаться — территориальная целостность Украины будет восстановлена. И территориальная целостность Молдовы. И территориальная целостность Грузии. И Армения с Азербайджаном найдут компромисс по Карабаху. Как только империя сгинет, будут осушены все созданные ей кровавые болота", — резюмировал Портников.

Напомним, ранее журналист заявил, что Россия не собирается возвращать Украине "измученный" Донбасс.