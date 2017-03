Калифорния в Крыму, или Кто вы, мистер Артеменко?

Как оказалось, украинский нардеп использует и популяризирует материалы российских имперцев.

Имя Андрея Артеменко получило резонансное звучание благодаря публикации в The New York Times статьи A Back-Channel Plan for Ukraine and Russia, Courtesy of Trump Associates от 19 февраля 2017 года, где говорилось, что советнику президента США Дональда Трампа — Майклу Флинну депутатом Верховной Рады Андреем Артеменко было передано предложение по мирному урегулированию между Украиной и Россией с последующей отменой антироссийских санкций путем передачи Крыма в аренду России на 50 или 100 лет, а также был якобы передан компромат на президента страны, где он является законодателем.

Итак, под прикрытием "мирного плана" — попытка легитимизации оккупации украинского полуострова, выведение страны-агрессора из-под санкций и вручение международному арбитру в лице США — компромата на президента страны-жертвы агрессии.

Возник риторический вопрос — в интересах какой страны действует Артеменко?

Сделаю акцент.

Передача "предложения по мирному урегулированию" осуществлялась при помощи двух американских граждан — Майкла Коэна (личный адвокат Трампа) и Феликса Сатера (Шеферовского), американского бизнесмена, родившегося в Москве, бывшего советника Трампа). С обоими Артеменко, по его словам, уже давно поддерживает контакт.

Вызывает крайнее удивление их связь с Артеменко, человеком, который оперирует и распространяет антисемитские фейки, разжигающие межнациональную рознь и ксенофобию.

Проект "Новая Калифорния"

Артеменко заявил на пресс-конференции "Я хочу напомнить один исторический прецедент. В 1920 году Россия получила кредит в размере примерно 50 миллионов долларов от правительства США. Они заложили Крым как территорию, которая должна была быть передана США, если этот кредит не будет возвращен или если по нему не будут выплачены проценты. Исторический факт, поинтересуйтесь, это очень интересная вещь. В 1954 году наступил срок погашения полученных сумм — для России, то есть, для Советского Союза. И был проект, который назывался "Новая Калифорния". Друзья, если кто не знает, "Новая Калифорния" — это территория Крыма. Я убежден, что именно поэтому Крым был передан в Украину — для того, чтобы сберечь эту территорию в составе СССР. Я убежден, что именно поэтому Крым был передан как автономная республика в состав Украинской ССР — чтобы не выплачивать долги, которые официально существовали у Советского Союза".

Артеменко, как оказалось, сослался на широко известную в узком кругу русских националистов, имперцев и антисемитов удобную "теорию еврейского заговора". В Сети можно найти массу сайтов, упоминающих об этом. Вот, к примеру, описание к одному из "объясняющих" русскому человеку "правду" видео на YouTube.

На других ресурсах также поясняется, что именно из-за евреев были вынуждены депортировать крымских татар и другой подобный ксенофобский бред. Эти же ресурсы известны своей персональной поддержкой кремлевского проекта "Новороссия", несмотря на упоминание в своих материалах о якобы связи Путина с "еврейским мировым правительством".

Вот вам и украинский народный депутат Андрей Артеменко, использующий и популяризирующий материалы российских имперцев.

Хотелось бы поинтересоваться у Андрея Артеменко — где логика?

Ведь если он считает, что Крым "передали УССР" с целью избежать передачи Крыма по долговым обязательствам России США и якобы дальнейшему построению нового еврейского государства — то его предложение передать Крым вновь России звучит вообще не в дугу? Тогда, исходя из данных, которыми он оперирует, Россия вновь должна будет отдать Крым США. Где логика? А логики, выходит, нет.

Есть только разорванные и противоречащие друг другу заявления и действия Артеменко.

Как, например, ситуация с заявлением Артеменко в сентябре 2016 в бытность им Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции. Повотрюсь и акцентирую— по вопросам евроинтеграции.

Он заявил, что Украина не может "взять свою территорию и переехать в район Канады", поэтому ей следует ориентироваться "на своих соседей, на свою семью".

Это тоже абсурд. Занимаемая должность и действия в диаметрально противоположном векторе.

Кстати, согласно информации в открытом доступе, Артеменко имеет гражданство Канады. Двое из четырех детей граждане США, еще один гражданин Канады.

Мне это чем-то напоминает пламенных российских имперцев, хранящих средства не в рублях, а в долларах и евро.

Учитывая всю эту сумбурную деятельность, вероятно, требующую помощи, как минимум, психотерапевта — просматривается антигосударственная линия, в том числе вопреки Конституции, с попыткой "узаконивания" оккупации Крымского полуострова, а также попытки дискредитации Украины и президента за ее рубежом.

Андрей Лучков