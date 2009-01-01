Канада будет и дальше поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ. Готовит масштабный план помощи

Канада не будут пускать к себе обладателей так называемых "паспортов" ЛНР и ДНР.

day.kiev.ua Канада работает над широкой программой помощи Украине в противодействии российской агрессии и будет и в дальнейшем поддерживать Киев.

Об этом заявили министр обороны Канады Харджит Саджан и представитель министр иностранных дел Мет Декорси, сообщает Укринформ.

"Вместе с министром Фриланд (глава Министерства иностранных дел Канады — ред.) мы находимся в процессе разработки широкого плана и военного плана, чтобы поддержать Украину", — сказал Саджан.

Он отметил, что канадское правительство "полностью поддерживает Украину" в противодействии российской агрессии.

В свою очередь, представитель министра иностранных дел Мет Декорси заявил, что Канада не намерена в будущем менять свою политику относительно поддержки Украины, пишет издание.

"Мы стоим вместе с народом Украины. Мы всегда были другом и надежным союзником Украины и будем оставаться им впредь", — сказал Декорси.

По его словам, "это правительство однозначно в своей поддержке Украины".

"Мы решительно осудили незаконную аннексию Крыма. Министр Фриланд подтвердила эту позицию лишь на прошлой неделе во время встречи с президентом и главой МИД Украины", — отметил представитель канадского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в министерстве иммиграции, гражданства и беженцев Канады отметили, что в страну не будут пускать обладателей так называемых "паспортов" ЛНР и ДНР.

"Обычно паспорт считается приемлемым проездным документом для иммиграционных целей, если Канада дипломатично признала, как государство того, кто выдал этот паспорт. Канада не признает "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" как государства", — заявили в ведомстве.

Таким образом, владельцы так называемых паспортов ЛНР и ДНР не смогут попасть по ним на территорию Канады.

Ранее в Канаде призвали дать Украине оружие для защиты от России и прекратить стрельбу в Авдеевке.