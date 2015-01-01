Канада должна поддерживать Украину и продолжать изоляцию России

Безан заявил, что ни одно международное партнерство никогда не признает Донбасс или Крым не территорией Украины".

Такое мнение высказал Депутат федерального парламента, теневой министр обороны Канады Джеймс Безан, сообщает Укринформ.

"Вместо нормализации отношений, как этого хочет глава Министерства иностранных дел Стефан Дион и премьер-министр Джастин Трюдо, мы должны продолжать изолировать Россию", — говорит Безан.

Он также призвал официальную Оттаву поддержать украинцев, подписав, наконец, Соглашение о сотрудничестве между Министерствами обороны Канады и Украины. "Мы должны убедиться, что Украина имеет средства, тренировку и достаточно оружия, чтобы дать отпор гибридной войне, которую Россия ведет на Донбассе. Мы должны сдержать ее и вытеснить из Украины", — сказал политик.

По его словам, "ни одно международное партнерство никогда не признает Донбасс или Крым чем-либо иным, чем территорией Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Канада ведет тайные переговоры с Россией и критикует Кремль за вторжение в Украину.