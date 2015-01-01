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Канада должна поддерживать Украину и продолжать изоляцию России

Сегодня, 21:17

Безан заявил, что ни одно международное партнерство никогда не признает Донбасс или Крым не территорией Украины".

Канада, Украина
day.kiev.ua
Канада должна поддержать Украину, подписать Соглашение о сотрудничестве между Министерствами обороны и продолжать политику изоляции России.

Такое мнение высказал Депутат федерального парламента, теневой министр обороны Канады Джеймс Безан, сообщает Укринформ.

"Вместо нормализации отношений, как этого хочет глава Министерства иностранных дел Стефан Дион и премьер-министр Джастин Трюдо, мы должны продолжать изолировать Россию", — говорит Безан.

Он также призвал официальную Оттаву поддержать украинцев, подписав, наконец, Соглашение о сотрудничестве между Министерствами обороны Канады и Украины. "Мы должны убедиться, что Украина имеет средства, тренировку и достаточно оружия, чтобы дать отпор гибридной войне, которую Россия ведет на Донбассе. Мы должны сдержать ее и вытеснить из Украины", — сказал политик.

По его словам, "ни одно международное партнерство никогда не признает Донбасс или Крым чем-либо иным, чем территорией Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Канада ведет тайные переговоры с Россией и критикует Кремль за вторжение в Украину.

Теги:  
Канада, поддержка, Украина, Мимнорбороны, сотрудничество
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