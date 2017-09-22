Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе с агрессией России — Трюдо

Канадское государство будет оказывать нашей стране оборонительную помощь, сказал премьер.
Об этом он рассказала после переговоров с президентом Петром Порошенко в Торонто, говорится на сайте главы нашей страны.
В то же время он отметил, что канадское государство "помогает инструкторами, которые тренируют украинских военных и передают свой опыт".
"Канада продолжит оказывать оборонительную помощь Украине", — процитировал в Twitter премьера пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
Канада продовжить надавати оборонну допомогу Україні. - Трюдо— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 22, 2017
Ранее Петр Порошенко говорил, что они с Джастином Трюдо договорились значительно сократить количество отказов при получении виз гражданами Украины. Напомним, 21 сентября в американском Нью-Йорке президент встретился с американским лидером Дональдом Трампом.
Фото: president.gov.ua