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Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе с агрессией России — Трюдо

Сегодня, 11:25

Канадское государство будет оказывать нашей стране оборонительную помощь, сказал премьер.

Порошенко,Трюдо
Петр Порошенко и Джастин Трюдо president.gov.ua
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с агрессией Российской Федерации.

Об этом он рассказала после переговоров с президентом Петром Порошенко в Торонто, говорится на сайте главы нашей страны.

В то же время он отметил, что канадское государство "помогает инструкторами, которые тренируют украинских военных и передают свой опыт".

"Канада продолжит оказывать оборонительную помощь Украине", — процитировал в Twitter премьера пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Ранее Петр Порошенко говорил, что они с Джастином Трюдо договорились значительно сократить количество отказов при получении виз гражданами Украины. Напомним, 21 сентября в американском Нью-Йорке президент встретился с американским лидером Дональдом Трампом

Фото: president.gov.ua 

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Украина, Россия, агрессия, Порошенко, Трюдо, Канада, помощь, Цеголко
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