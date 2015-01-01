Кандидат на должность госсекретаря США о Крыме: РФ захватила территорию, которая ей не принадлежит

Хотя Россия желает уважения и значимости на мировой арене, ее недавние действия попирают американские интересы, подчеркнул Тиллерсон.

Рекс Тиллерсон Reuters

Российская Федерация захватила украинский Крым , который ей не принадлежит.

Об этом кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность руководителя Государственного департамента США Рекс Тиллерсон сказал во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам относительно утверждения его кандидатуры на пост госсекретаря, сообщает УНИАН.

Сенатор от Демократической партии Бен Кардин спросил у Тиллерсона, имеет ли Россия юридические права на владение Крымом.

Тиллерсон ответил, что Россия не имеет таких прав.

"Нет, сэр! Это был захват территории, которая ей не принадлежит", — подчеркнул бывший руководитель Exxon Mobile.

Также Тиллерсона спросили, согласен ли он с тем, что Россия не выполняет Минские договоренности по урегулированию ситуации в Украине.

"Процесс выполнения Минских соглашений, как я понимаю, продолжается, и полное завершение (выполнение) всех Минских соглашений все еще не достигнуто", — сказал Тиллерсон.

Тиллерсон также подчеркнул, что США должны твердо придерживаться обязательств перед союзниками в связи с действиями Российской Федерации.

"Хотя Россия желает уважения и значимости на мировой арене, ее недавние действия попирают американские интересы", — подчеркнул Тиллерсон.

Во время выступления номинанта Трампа неизвестный мужчина, который находился среди присутствующих в зале людей, призвал сенаторов отклонить кандидатуру Тиллерсона. Полиция вывела его из зала.

Тиллерсон отметил, что "нам придется иметь дела с тем, что мы видим, а не с тем, на что мы надеемся".

"Мы также должны трезво мыслить относительно наших отношений с Россией. Россия сегодня представляет угрозу, но она не является непредсказуемой в достижении собственных интересов. Она вторглась в Украину, в том числе захватила Крым. Она поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны", — подчеркнул Тиллерсон.

"Наши союзники по НАТО правы, когда выражают обеспокоенность относительно возобновления Россией активной деятельности. Но это произошло из-за отсутствия американского лидерства, когда эти двери были оставлены открытыми, и неумышленные сигналы были отправлены", — добавил Тиллерсон.

"Мы отошли от обязательств, которые дали союзникам. Мы послали слабые или смешанные сигналы с "красными линиями", которые превратились в зеленый свет. Мы не осознали, что Россия не так думает, как думаем мы", — сказал Тиллерсон.

Вместе с тем он высказался за открытый и откровенный диалог с Россией относительно ее амбиций, чтобы Соединенные Штаты имели возможность очертить собственный путь.

Тиллерсон считает, что двусторонние отношения с РФ должны строиться на общих интересах, насколько это возможно, и, в частности, это касается уменьшения глобальной угрозы терроризма. В этой связи он сказал, что эти возможности необходимо проанализировать.

"Когда важные разногласия сохраняются, мы должны быть непоколебимыми в защите интересов Америки и ее союзников. Россия должна знать, что мы будем ответственными по отношению к нашим обязательствам перед нашими союзниками, и что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия", — подчеркнул Тиллерсон.

Он также заявил, что США могли решительнее ответить на аннексию Крыма Россией и предоставить Украине оборонительное вооружение.

В частности, сенатор от Демократической партии Бен Кардин поинтересовался у Тиллерсона, согласен ли он со стратегией, что Соединенные Штаты должны возглавлять глобальную коалицию путем введения санкций против России за ее действия, в частности, аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе.

Тиллерсон согласился, что "санкции являются мощным инструментом". "Это важный инструмент с точки зрения сдерживания дополнительных действий", — отметил он.

В частности, он сказал, что, если однажды "некоторые актеры" уже совершили определенные действия, Соединенные Штаты "хотят сдержать любые дальнейшие действия в этой связи".

При этом Тиллерсон отметил, что "американское лидерство часто, даже если это не всегда нужно, демонстрирует этот первый шаг".

По его убеждению, захват Крыма "застал врасплох" многих людей. При этом он сказал, что настоящим вопросом был ответ на захват Крыма, который в итоге привел к дальнейшим действиям России, к которым она прибегла на востоке Украины, пересекая украинско-российскую границу с перемещением военного имущества и российского командования.

"Я считаю, что отсутствие очень решительного и мощного реагирования на захват Крыма было оценено Россией как слабый ответ", — подчеркнул Тиллерсон.

При этом на вопрос, какой именно должна быть реакция США, он ответил: "я бы рекомендовал, чтобы Украина взяла все военные силы и средства, которые были в наличии, и разместила их на восточной границе".

Вместе с тем он сказал, что Украине нужно было предоставить оборонительное вооружение, чтобы Украина могла защищать себя самостоятельно. В частности, он считает, что украинские силы необходимо было усилить оборонительным вооружением. "(Необходимо) обеспечить те силы и средства оборонительным вооружением, чтобы они могли защищать себя", — сказал Тиллерсон.

Также он сказал, что необходимо было обеспечить Украину разведывательными данными со стороны НАТО или США. По его убеждению, Украину можно было обеспечить данным воздушной разведки относительно ситуации на украинско-российской границе и о военных маневрах РФ.

Напомним, ранее Тиллерсон выразил обеспокоенность действиями России, заявив, что она должна понести ответственность.