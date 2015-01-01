Кардинальные изменения в России или большая война. Как переломить ситуацию на Донбассе

Нужно улучшать ситуацию в Украине, сохранять связи с Донбассом и не признавать сепаратистские "республики", говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

Несмотря на то, что наесть жители с проукраинскими взглядами, вернуть регион в состав Украины будет непросто.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде".

"Нет простых путей по возвращению стремления жителей Донбасса в Украину. Насколько я знаю, там очень разные настроения. Большинство хочет просто мира и может принять любой сценарий развития ситуации, лишь не было войны", — говорит политолог.

"Часть жителей оккупированных территорий хочет возвращения в Украину, но, к сожалению, такие люди составляет меньшинство населения этих территорий. Остальные либо имеют пророссийские взгляды, либо мечтают о восстановлении Советского Союза, либо вообще не имеют никаких взглядов насчет будущего своего региона", — посетовал эксперт.

"Для сохранения связей с этими территориями и позитивного отношения к Украине надо постепенно двигаться к миру, улучшать ситуацию в Украине и сохранять связи с этими территориями, не признавая при этом сепаратистские "республики", — поделился мнением глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Комментируя вопрос, сколько лет конфликт на Донбассе может продолжаться в нынешнем виде, когда он просто тлеет с периодическими обострениями и что может переломить ситуацию, Владимир Фесенко заметил: "По самому худшему сценарию, он продлится еще много лет. Изменить ситуацию могут кардинальные изменения в России или большая война".

Напомним, ранее политолог рассказал, почему стена между Украиной и ЛДНР не решит проблему Донбасса.

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