"Карусель лжи". Российский тролль рассказал о кремлевской фабрике фейков

Беспалов рассказал, что его собственная работа была сосредоточена на дискредитации Украины.

Сотрудник российской троллефермы (Агентства Интернет-Исследований) Виталий Беспалов был одним из сотен работников, которые закачивали дезинформацию в Сеть во время президентских выборов.

Об этом идет речь в материале NBC News, перевод которого публикует ariev.info.

Во многом Агентство Интернет-Исследований было похоже на обычную ИТ-компанию, рассказывает Беспалов в эксклюзивном интервью в эфире NBC News. Были дневные смены, ночные смены, своя столовая, сотрудники сидели за компьютерами в одном большом помещении. Но в приземистом четырехэтажном бетонном доме на улице Савушкина в Санкт-Петербурге, обеспеченному замаскированной охраной и турникетами, блогеры и бывшие журналисты круглосуточно работали над созданием тысяч фейков в социальных сетях и новостных лентах.

Работа была такова: "Ложь... Карусель лжи", — говорит 26-летний Беспалов. "Когда вы садитесь на карусель, вы не знаете, кто за вами, вы не знаете — кто перед вами, но все равно вращаетесь по одному и тому же кругу", — объясняет он.

Беспалов заявил NBC News, что он абсолютно убежден — агентство связано с Кремлем. Это обвинение поддерживает и разведывательное сообщество США, утверждая, что "близкий союзник Путина со связями в российской разведке" является "вероятным финансистом" агентства.

В ноябре Facebook дал показания Конгрессу, что распространил более 80 000 материалов АИИ, а Twitter предоставил сенатскому Комитету по разведке почти 3000 учетных записей, связанных с этим агентством.

"Эти троллефермы могут создавать такой объем контента с хештагамы и темами, которые они искажают, что все будет выглядеть нормальным, органическим общением, - сказал NBC News Клинт Уоттс (Clint Watts), старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute). - Это называется "просчитанной пропагандой"; ее объем, который они производят, делает фейки более правдоподобными, чем обычно, при обычном общении".

Беспалов рассказал, что его собственная работа была сосредоточена на дискредитации Украины. Но подавляющее большинство его коллег в этом здании было нацелено исключительно на США.

Работникам "американского отдела", которые занимались провоцированием возмущения в социальных сетях, выплачивали эквивалент от 1300 до 2000 долларов в месяц. Тролли начального уровня получали только около 1000 долларов в месяц вместе с бонусами.

"Писатели" делились на несколько уровней: те, что вели блоги, те, которые дискредитировали Украину, те, что продвигали Россию. Они сидели на первом этаже — как правило, бывшие профессиональные журналисты. Такие, как Беспалов, — писали новости со ссылкой на блоги "писателей". Рабочие третьего и четвертого этажа выкладывали комментарии к другим статьям на разных сайтах под фальшивыми аккаунтами, притворяясь что они якобы из Украины. А команда маркетологов на втором этаже монтировали всю эту дезинформацию в социальные сети.

После оккупации Россией Крымского полуострова в 2014 году, отстранение России от "большой восьмерки" и введение международных санкций фабрика троллей наняла Беспалова для переписывания статей об Украине на сайт, который был разработан так, что выглядел, будто основан в этой стране, а не в российском Санкт-Петербурге.

Факты в статьях должны оставаться неизменными. Но менялись местами ключевые слова: "террорист" становился "ополченцем", "Украинская армия" — "Национальной гвардией". Россию критиковать было запрещено. Задача же состояла в том, чтобы статьи на 70% отвечали исходному тексту и попадали в топ результатов поисковой системы.

В конце концов, некоторые из троллей АИИ, которые сначала начали поддерживать действия России в Украине, позже, во время президентской кампании в США, начали работать на победу Трампа — это данные американской разведки.

"Теперь я не верю ничему, что встречаю в социальных сетях", — говорит Беспалов.

Кремль заявил, что ничего не знает о деятельности фабрик троллей. И предположил, что сообщение об их существовании является фейком.

Напомним, ранее экс-сотрудница фабрики интернет-троллей рассказала, как в РФ создают фейковые новости.