Каспаров объяснил, почему агрессия РФ по отношению к Украине — объективный факт

Попытка представить войну на Донбассе как "внутриукраинский конфликт" является прямым пособничеством путинскому режиму.

Агрессия РФ по отношению к Украине — объективный факт 24tv.ua

Военная агрессия России по отношению к Украине, аннексия Крыма — объективные факты, отрицать которые не может ни один порядочный человек.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, пишет "Обозреватель".

"Всякая попытка представить войну на Донбассе как "внутриукраинский конфликт", "гражданскую войну", уравнять защитников свободной Украины и тех, кто перешел на сторону агрессора, является прямым пособничеством путинскому режиму в совершении преступлений против народа Украины", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Чубаров рассказал, как заставить Россию просить мир о помощи.