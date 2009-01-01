Каспаров объяснил, почему сдача Крыма станет самоубийством для Путина

Давний критик Кремля выразил уверенность в том, что российские власти на сегодняшний день уязвимы исключительно за пределами страны.

Сдача Крыма станет самоубийством для Путина Reuters

Вашингтон пойдет путем ужесточения санкций в отношении России, если решит, что президент РФ Владимир Путин действительно представляет серьезную угрозу.

Такое мнение российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выразил в интервью "Голосу Америки".

Однако в возможность возврата Крыма, к чему Москву призвал Белый дом, он не верит.

"По Крыму, думаю, что у Трампа ничего не получится, потому что для Путина сдача Крыма является самоубийством. Но возможности Америки повлиять на судьбу Путина достаточно велики. Соединенные Штаты не используют тот потенциал, который у них есть, чтобы нанести серьезный удар по благополучию тех людей, от которых зависит власть Путина в России.

Санкции, которые были введены, не то, чтобы минимальны, но незначительны от того объема, который может быть достигнут. И даже эти санкции сильно влияют на российскую экономику. Совершенно очевидно, что Путин ставил перед собой задачу любой ценой эти санкции отменить. Судя по всему, этот план провалился", — полагает Каспаров.

Давний критик Кремля выразил уверенность в том, что российские власти на сегодняшний день уязвимы исключительно за пределами страны. Внутри страны, говорит Каспаров, им удалось добиться тотального контроля над ситуацией.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали о страхе Путина.