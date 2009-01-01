"Каждая преступная мразь должна попасть за решетку". Кабмин назначил нового главу Нацполиции

Кандидатуру Князева по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова внес премьер-министр Владимир Гройсман.

Сергей Князев Сайт правительства Украины

Постановлением Кабинета министров Украины главой Национальной полиции Украины назначен Сергей Князев

Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, сообщает пресс-служба КМУ.

Кандидатуру Князева по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова внес премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, кандидатуру он выбрал по результатам проведенного конкурса, учитывая мнение членов комиссии.

Решение было принято единогласно.

"Для нас сегодня чрезвычайно важно, чтобы на улицах украинских сел, поселков, городов начал царить покой, и каждая преступная мразь попала за решетку. Для этого и проводилась реформа Национальной полиции, когда люди будут чувствовать себя в абсолютной безопасности в такое трудное время" , — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, Кабинет министров Украины назначил Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел, сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

"Относительно кадровых вопросов — назначение госсекретарей не рассматривали. Кроме главы Нацполиции, заместителем министра внутренних дел назначен Троян", — сказал он.

Напомним, конкурс на должность начальника Нацполиции был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.

Конкурсная комиссия рекомендовала министру внутренних дел Авакову на должность главы Нацполиции трех кандидатов — Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Князева. Министр выбрал кандидатуру генерала полиции Князева.

Фото: kmu.gov.ua.