Каждые три нардепа из пяти прогуляли заседания Рады в сентябре

Семь депутатов присутствовали только на одном заседании.

В Верховной Раде пусто УНИАН

Украинские нардепы продолжают активно. И только 167 народных избранников из 422 посетили все пленарные заседанияв сентябре.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ВОО "Комитет избирателей Украины".

Всего в сентябре состоялось 11 пленарных заседаний Рады, на которых в среднем было зарегистрировано 328 нардепов. Это самые худшие показатели посещаемости с февраля 2017 года, когда в зале парламента было зарегистрировано 326 нардепов.

По данным письменной и электронной регистрации пять депутатов не посетили ни одного заседания в месяц. Это член "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин, внефракционный Дмитрий Ярош, Виталий Чепинога из БПП, а также сбежавшие из Украины внефракционные нардепы Сергей Клюев и Александр Онищенко.

По данным письменной регистрации, еще семь депутатов присутствовали только на одном заседании. Среди них Виталий Барвиненко и Геннадий Бобов из "Відродження", Семен Семенченко из "Самопомочі", Михаил Добкин и Вадим Рабинович из "Оппоблока", Вадим Кривохатько из БПП и Максим Микитась из "Воли народа".

Среди фракций и групп ВР хуже всего посещали заседания Рады депутаты "Свободы", "Відродження" и "Оппоблока". В среднем в зале парламента было зарегистрировано 58% депутатов "Свободы", 68% — "Відродження" и 71% — "Оппозиционного блока". По другим фракциям показатели следующие: ВО "Батьківщина" — 80%, БПП — 81%, РПЛ — 83%, "Народный фронт" — 83%, "Самопоміч" — 85%.

Ранее эксперты КИУ сосчитали, сколько миллионов вычли с нардепов за прогулы.