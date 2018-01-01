Киев ответит "жестью" на новые российские санкции

По словам премьера Владимира Гройсмана, Украина "не боится" российских ограничительных мер.

Владимир Гройсман Фото: kmu.gov.ua

Комментируя возможное введение Россией санкций в отношении украинских физических и юридических лиц, премьер-министр страны Владимир Гройсман назвал меры бессмыслицей

Заявление Гройсмана цитирует "Гордон".

"Мы не боимся их решений. Мы в любом случае будем жесткими против агрессора. Мы будем больше принимать мер, в том числе на международной арене, чтобы каждый был наказан за свои преступления. А вводить санкции против Украины - это просто бессмыслица, которой я не удивляюсь", - сказал он.

Накануне газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о разработке правительством России президентского указа о санкциях в отношении сотен физических и юридических лиц Украины, среди которых окажутся крупные бизнесмены и чиновники.

Конкретные фамилии определят Минэкономики, Минпромторг и Минфин. Санкции будут подразумевать блокировку активов участников списка в России и запрет на вывод капитала.

"К 1 августа эти ведомства должны представить предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера", - говорится в материале издания.

Ранее послы стран-членов Европейского союза приняли решение о внесении шести российских организаций в санкционный список - за участие в строительстве моста в Крым. Санкции предусматривают замораживание активов компаний и запрет на выдачу виз лицам и предприятиям, строившим 19-километровый мост.

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