Киевский суд наложил арест на элитную недвижимость сына Авакова

В столице Украины суд арестовал квартиры и паркинги Александра Авакова

Сын главы МВД Александр Аваков УНИАН

Суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и арестовал две квартиры и три парковочных места, принадлежащие сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову.

Такой факт задокументирован в решении суда от 2 ноября, сообщает "Цензор.Нет".

Александра Авакова подозревают в растрате государственных средств, находившихся в распоряжении МВД Украины, во время закупки рюкзаков на 14,5 млн гривен у фиктивной компании "Днипровенд". Как считают следователи, товар не соответствовал требованиям ведомства и были приобретены по завышенным ценам.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что Апеляционный суд оставил сына Авакова под домашним арестом.