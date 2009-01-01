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Киевский суд наложил арест на элитную недвижимость сына Авакова

Сегодня, 14:28

В столице Украины суд арестовал квартиры и паркинги Александра Авакова

Александр Аваков
Сын главы МВД Александр Аваков УНИАН
Суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и арестовал две квартиры и три парковочных места, принадлежащие сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову.

Такой факт задокументирован в решении суда от 2 ноября, сообщает "Цензор.Нет".

Александра Авакова подозревают в растрате государственных средств, находившихся в распоряжении МВД Украины, во время закупки рюкзаков на 14,5 млн гривен у фиктивной компании "Днипровенд". Как считают следователи, товар не соответствовал требованиям ведомства и были приобретены по завышенным ценам.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что Апеляционный суд оставил сына Авакова под домашним арестом.

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суд, Александр Аваков, Арсен Аваков, рюкзаки
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