Киевский суд решил не отстранять Труханова с поста мэра Одессы

В столице Соломенский райсуд не удовлетворил ходатайство САП об отстранении чиновника от должности.

Геннадий Труханов остается мэром Одессы УНИАН

Во вторник, 27 февраля, в Киеве Соломенский районный суд решил не отстранять Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.

Райсуд не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении чиновника с поста, пишет "Громадське".

Напомним, 14 февраля Геннадия Труханова задержали в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом).

Главу Одессы и еще четырех чиновников мэрии подозревают в завладении средствами местного бюджета. Позже Соломенский райсуд отпустил Труханова на поруки, а также наложил арест на его имущество.